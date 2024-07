El Barça felicita a los Joaos por su pase a cuartos después de anunciar su despido 24 horas antes

El Barça mandó un mensaje de felicitación a los Joaos tras la clasificación de Portugal para los cuartos de final. 24 horas después de anunciar su despido y después borrarlo, ahora el club da la enhorabuena a dos jugadores que no son suyos por el triunfo de su selección. Joao Félix es jugador del Atlético de Madrid desde el pasado lunes día 1 de julio, con el que tiene contrato hasta 2029, mientras que Joao Cancelo es futbolista del Manchester City y su contrato expira en 2027.

«¡Joao Cancelo y Joao Félix se clasifican para los cuartos de final de la Eurocopa!», colgó el Barcelona en sus redes sociales. Es cierto que la entidad catalana tiene intención de que continúen un año más, pero para ello deben negociar con sus respectivos clubes. Es decir, a día de hoy, los Joaos no pertenecen al Barça. Por mucho que quieran que continúen en el club azulgrana, han felicitado a dos futbolistas que no pertenecen a su equipo.

Este lunes colgaron un mensaje anunciando el despido de los Joaos, un mero formalismo porque terminaban cesión y todavía no hay acuerdo con sus respectivos clubes para que continúen vistiendo de azul y grana en la 2024-25. Su intención de que sigan en el Barça fue el motivo por el que borraron todo rastro de la despedida de Joao Félix y Joao Cancelo y dejaron solamente la de Marcos Alonso, que ha puesto punto y final a su etapa en el conjunto que dirigirá el próximo curso Hansi Flick.

¡João Cancelo y João Félix se clasifican para los cuartos de final de la Eurocopa! 🇵🇹👏 #EURO2024 pic.twitter.com/2exl6c91AO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 1, 2024

«El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento por su compromiso y dedicación y les desea mucha suerte y éxitos en el futuro», rezaba el escueto mensaje del Barcelona en sus redes sociales despidiéndose de Marcos Alonso, Joao Cancelo y Joao Félix, un protocolo habitual con cada jugador que termina su etapa en el club, aunque en este caso con marcha atrás. Poco después, el Barça cambió de opinión y borró los nombres de los Joaos.

Nuevo ridículo del Barça con los Joaos

Una vez más, el Barça ha vuelto a hacer el ridículo con este mensaje. Ni sus propios aficionados apoyan este mensaje porque ya no son jugadores suyos, ya que pertenecen al Atlético y al Manchester City respectivamente. Ninguno de esos dos clubes los quiere en sus filas y están dispuestos a negociar, pero no van a dejarlos salir a cualquier precio. Además, los problemas económicos del club español hacen que no pueda desembolsar grandes cantidades de dinero por los fichajes.

Hasta sus propios aficionados les respondieron a la publicación suplicándoles que dejen de hacer el ridículo porque no son jugadores suyos. Todo lo que hagan los Joaos con Portugal desde el pasado 1 de julio será como jugadores de Atlético y Manchester City respectivamente, ya que los contratos de cesión expiraron el pasado domingo 30 de junio de 2024 y hasta que no consigan un acuerdo para su continuidad, ambos deberán incorporarse a sus respectivos equipos mientras se resuelve su futuro.