Roberto Martínez devalúa aún más a Joao Félix y le hace un favor al Barcelona

El Atlético de Madrid confiaba en que Joao Félix tuviese un gran papel con Portugal en esta Eurocopa para así revalorizarse y poder sacar una buena cantidad de dinero por una posible venta. No obstante, Roberto Martínez no le ha dado ni un solo minuto al ex del Benfica y esto perjudica seriamente al conjunto colchonero y beneficia al Barcelona, que se frota las manos al ver que no podrán tener unas exigencias muy elevadas en este mercado de fichajes.

Bien es sabido que Simeone y la afición del Atlético de Madrid no quieren ni oír el nombre de Joao Félix por el Metropolitano. Por ello, Miguel Ángel Gil Marín y Andrea Berta tienen la imperiosa necesidad de volver a darle salida en este mercado de fichajes. Desde las oficinas del club rojiblanco ven necesario intentar amortizar el fichaje de 127 millones de euros llevado a cabo en 2019. Pero ningún club quiere pagar lo que piden por un jugador totalmente devaluado, y que lo será todavía más al pasar a un tercer plano en esta Eurocopa con Portugal.

Joao Félix no ha disputado ni un solo minuto en los dos primeros partidos de Portugal en la Eurocopa. En el debut ante la República Checa, Roberto Martínez dio entrada antes a Francisco Conceiçao, Diogo Jota y Pedro Neto cuando tenían que remontar. En busca del gol, el seleccionador español miró al banquillo, pero Joao no entraba dentro de sus planes. En el segundo partido contra Turquía, ni el 3-0 a favor le sirvió para darle minutos.

Roberto Martínez ya ha demostrado que tiene una confianza ciega en Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Raphael Leao, además de Cristiano Ronaldo, por supuesto, que es el gran capitán y estrella de una selección que está dentro de las favoritas para hacerse con el título el próximo 14 de julio en Berlín.

Pese a todo ello, todo hace indicar que Joao Félix será titular este miércoles ante Georgia. Con el primer puesto de grupo ya conseguido con las dos victorias, Roberto Martínez introducirá la unidad ‘B’ (o ‘C’) en un encuentro donde no se juegan literalmente nada. Un partido donde el Atlético de Madrid tiene mucho que perder y muy poco que ganar. Un buen partido de su jugador entraría todo dentro de lo normal, al jugar con una de las peores selecciones del torneo, pero una mala actuación le devaluará aún más, haciendo imposible tener unas altas exigencias en el mercado.

Joao Félix quiere seguir en ‘can Barça’

El Barcelona ahora tiene el sartén por el mango en las negociaciones con el Atlético de Madrid por Joao Félix. El portugués quiere seguir una temporada más en el conjunto azulgrana y el conjunto azulgrana, siendo Joan Laporta el gran valedor, también lo desea. Además, el ex del Benfica no parece tener otros pretendientes en el mercado y de tenerlos, hará caso omiso ya que su deseo es seguir vistiendo de azul y grana.

El no haber estado jugando en esta Eurocopa, el Atlético de Madrid se encuentra en una situación de sumisión frente al Barcelona ya que no tiene argumentos de peso para exigir una gran cantidad de dinero. Por ello, el conjunto azulgrana confía en que Roberto Martínez siga haciéndoles el favor y siga dejándole en el banquillo conforme avance el torneo. De momento se han visto las intenciones del seleccionador español, y no parece que vaya a cambiar sus intenciones en las alineaciones salvo que alguno de los cuatro tenores de arriba caiga lesionado o expulsado.