El hundimiento de Ansu Fati

Ansu Fati no pasa por su mejor momento. El futbolista español del Brighton, cedido por el Barcelona, ha dejado de contar definitivamente para Roberto De Zerbi en esta recta final de la temporada una vez que finalice tendrá que regresar a la disciplina culé. El delantero apunta a ser una de las problemáticas del club una vez que regrese a partir de julio, fuera de los planes de Xavi Hernández y con un mercado mucho más reducido, previsiblemente en la liga española.

Ansu Fati firmó en los últimos compases del mercado veraniego, había jugado algunos minutos con el Barcelona en el arranque de La Liga pero la llamada de De Zerbi convenció al joven atacante que ya dilucidaba que no tendría el protagonismo que esperaba en el Barcelona. Xavi le veía aún lejos del nivel determinante que marcó antes de sus importantes lesiones y la opción de salir cedido fue aceptado de buen grado cuando llegó el Brighton, una plaza nueva, una competición nueva y un estilo de fútbol que podía beneficiarle. Pero no ha funcionado.

Le estaba costando adaptarse a la competición inglesa y al Brighton, y no habían pasado ni tres meses cuando de nuevo los problemas musculares frenaban a Ansu Fati. El internacional español sufría un nuevo contratiempo en forma de lesión que le llevó a parar otros dos meses, no le había cogido todavía el pulso a la Premier League cuando otra vez tenía que empezar de cero, viendo como sus compañeros y rivales por minutos le adelantaba, relevado al último lugar entre las preferencias de De Zerbi.

Se recuperó a principios de febrero y desde entonces su minutaje ha sido muy inferior al esperado, hasta tal punto que en los dos últimos encuentros no ha disputado ni un solo minuto de juego, viendo ambos desde el banquillo, qué menos. Y es que en los dos últimos meses de competición Ansu Fati tan sólo ha disputado 214 minutos de juego, repartidos en seis partidos en los que solo fue titular en una ocasión, y hubo cuatro partidos en los que no tuvo minutos, tres en el banquillo y otro en la grada.

Ansu Fati no seguirá en la Premier

Las declaraciones de De Zerbi al respecto han sido realmente duras sobre Ansu Fati, reconociendo en alguna ocasión que está lejos del estado físico que necesita para tener más minutos en este Brighton, justificando su baja participación. De hecho, en las dos últimas jornadas ni ha aparecido sobre el terreno de juego, no formando parte ni del once titular ni de la terna de sustituciones. En total, en lo que va de temporada, no supera los mil minutos de juego en 25 partidos, solo nueve de ellos como titular, y suma cuatro goles y una asistencia. De hecho su último gol y asistencia fue el 9 de noviembre…

Se avecinan semanas decisivas en Can Barça, semanas en las que la planificación deportiva se acelerará y comenzarán a tomar decisiones importantes en lo referente a la confección de la plantilla. El Barcelona está muy pendiente de cómo gestiona su límite salarial y si el club puede recuperar la normalidad de cara al mercado, con la regla 1:1, y no como está ejerciendo actualmente, con muchas dificultades debido a su desbordado control financiero.

En principio Ansu Fati no tiene sitio en los planes de Xavi Hernández para la próxima temporada, aunque el extremo español tendría la intención de regresar al Barça donde espera convencer durante la pretemporada al técnico egarense. Esa son las intenciones, según Sport, las de aprovechar la pretemporada para hacer ver al técnico que sí tiene sitio esta próxima campaña, a la espera de ver qué movimientos se dan, tanto de salida como de llegada en la plantilla culé.