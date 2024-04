El futuro de Ansu Fati apunta a España… pero fuera del Barça

El futuro de Ansu Fati parece que está lejos del Barcelona… aunque no de España. Su año de emigración en Inglaterra no ha funcionado. A pocos meses de que expire su cesión en el Brighton, el delantero no ha cuajado esa vuelta estelar que se esperaba de él. Lejos de asentarse en el cuadro inglés, y reconociéndole que tuvo de nuevo la traba de una lesión que le obligó a parar de nuevo, está ahora apartado hasta que recupere su mejor tono físico y en el Barça valoran ya una nueva cesión de Ansu Fati, esta vez en España.

Días atrás conocíamos que el Brighton, club en el que está ahora cedido Ansu Fati, no ampliará la cesión pactada. Su rendimiento con ellos no está siendo el esperado, ni antes y mucho menos después de esa lesión que mantuvo varios meses fuera del equipo. Las últimas declaraciones de su entrenador, Roberto de Zerbi, en las que criticaba públicamente su rendimiento y lo que estaba dando al equipo, mencionando incluso su «condición física» y que esperaba más de él.

En el Barça piensan igual que en Brighton y Ansu Fati no pasa por los planes del proyecto venidero. Sea con Xavi Hernández o no, en el plan deportivo de los culés no está Ansu Fati y la intención es escuchar las posibles ofertas que lleguen por el jugador, ahora dando prioridad a una nueva cesión, pero en este caso nacional, sin salir de España, donde tanto el control y evolución del futbolista está más al alcance y donde su impacto en una posible vuelta es más reconocible.

Sevilla y Valencia ya se han posicionado en el mercado como interesados, tal y como apuntan en Sport, aunque que parece que la vía andaluza es la más potente y la que seduce en primer lugar al propio Ansu Fati, que tendrá mucho peso en su decisión como ya la tuvo para optar por el Brighton este pasado verano. Hay algunos puntos a salvar en este posible operación, que solo se entiende en forma de cesión, y es que los sevillistas tienen problemas con el límite salarial y serían dependiente de cuánto está dispuesto el Barcelona a perdonar de su salario por elegir el Sánchez Pizjuán.

Los tres interesados tendrán que hacer un pequeño esfuerzo para que todo encaje, aunque esta no será la única posibilidad que tendrá el jugador encima de la mesa. Al parecer, su agente, Jorge Mendes, tendría también algunos equipos interesados en Portugal y con opción de jugar la Champions League.

La sentencia de De Zerbi

«Ansu tiene que dar algo más porque lo que está haciendo no es suficiente. Las expectativas con él son siempre muy altas. La primera parte de su carrera ha sido dura de aceptar y entender, pero para los grandes jugadores lo más importante es adaptarse a las expectativas que generan», fueron las contundentes palabras que dirigió Roberto De Zerbi hacia Ansu Fati para hablar de su rendimiento, de lo que esperaba de él y el porqué de dejarle fuera en la jornada ante el Brentford.

«Decidí que Fati y Valentín Barco no estuvieran en este partido. Quería que trabajaran en solitario y mejoraran su condición física», añadía De Zerbi, que recalcó sobre ese estado físico y mental del joven delantero: «Fati está trabajando muy bien, pero tengo expectativas diferentes para él. Mi opinión sobre él no ha cambiado. Es uno de los mejores talentos en el mundo a su edad, pero necesita mejorar sus actuaciones, mejorar su condición física y mejorar su mentalidad».