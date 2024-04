El descenso a los infiernos de Ansu Fati

La historia de Ansu Fati desde que se lesionó de gravedad del menisco en 2020 es digna de estudio. El canterano del Barcelona ha pasado de ser catalogado como el nuevo Leo Messi a tocar fondo. Pocas historias se conocen tan crudas como la del español, castigando en exceso por las lesiones, por los problemas musculares, que han impedido ver el futbolista que todos presagiaban cuando emergió desde La Masía. Hoy Ansu Fati está sentenciado en el Brighton y el Barcelona le busca una salida este verano.

La cesión en el Brighton no está resultando ser todo lo productiva que el futbolista y el propio Barcelona esperaban. Su rendimiento, en parte frenado por una nueva lesión que le mantuvo varios meses en el dique seco, está por debajo de lo esperado. No sólo lo dicen los números, sino también abiertamente su propio entrenador, Roberto De Zerbi. Las últimas declaraciones del italiano han dejado muy a las claras el descontento que existe con él.

«Decidí que Fati y Valentín Barco no estuvieran en este partido. Quería que trabajaran en solitario y mejoraran su condición física», apuntaba su entrenador tras dejar fuera de la convocatoria al español, algo que supuso sorpresa en Inglaterra, algo que justificó y desarrolló: «Fati está trabajando muy bien, pero tengo expectativas diferentes para él. Mi opinión sobre él no ha cambiado. Es uno de los mejores talentos en el mundo a su edad, pero necesita mejorar sus actuaciones, mejorar su condición física y mejorar su mentalidad, porque para jugar en la Premier League tienes que ser más fuerte mental y físicamente. Cuando nos muestre que está listo, podrá jugar con nosotros».

Esa última frase de De Zerbi es lapidaria, le exige más a Ansu Fati para que opte a tener minutos con el Brighton, principalmente acusándole no sólo un bajo rendimiento físico, sino también escasa fortaleza mental que está impidiendo ver aquella versión que asombró a todos antes de cumplir la mayoría de edad. En lo que va de curso sólo ha disputado 23 partidos con el Brighton, tan sólo nueve de ellos como titular. En la Premier, sólo jugó tres de titular en 16 partidos, ninguno de ellos jugando el partido completo. En total no llega a los mil minutos de juego y sólo ha podido aportar cuatro goles y una asistencia.

En los dos últimos partidos de Premier League no tuvo ni un minuto, suplente ante el Liverpool y fuera de la convocatoria ante el Brentford, momento en el que han llegado estas sorprendentes declaraciones por parte de De Zerbi, justificando su escasa participación. El italiano quiere más del español si quiere contar con minutos de aquí a final de temporada, momento en el que acabaría su cesión y tendrá que regresar al Barcelona.

Difícil vuelta al Barça

Y todo apunta a que será así ya que el Brighton, tal y como aseguran desde Sport, no renovará su cesión otra temporada más. Ansu Fati regresa al Barça este próximo verano… pero tampoco se quedara mucho tiempo. Esas son, al menos, las intenciones de un Barcelona que no cuenta con el jugador para la próxima temporada, no entra dentro de los planes deportivos y, según el mencionado medio, ya estarían buscando opciones para darle salida.

Al parecer, pese a que no están yendo las cosas bien en Inglaterra, el cartel en España sigue siendo bueno para Ansu Fati. Hasta tres equipos españoles, entre ellos Valencia y Sevilla, estarían en contacto con el agente del futbolista, Jorge Mendes, que ya estarían intentando avanzar en alguna de estas vías en busca de una nueva cesión donde el atacante intenta salir de los infiernos y saque aquella versión que enamoró y esperanzó a los culés. Cabe recordar que Ansu tiene contrato con el Barcelona hasta 2027.