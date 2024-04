Xavi cambia el chip y ya piensa en la próxima temporada

Tras el duelo de este lunes ante el Valencia serán solamente cinco los encuentros que le quedan por disputar a los culés para el final de su temporada, sin opción a mucho más que asegurar la segunda plaza que da como premio precisamente un objetivo del próximo curso, la Supercopa de España. Con la decisión de Xavi Hernández consensuada, tomada y confirmada, que continuará el próximo año, la maquinaria del Barcelona ya trabaja en lo que está por venir y el técnico ya verbaliza objetivos, ideas y nombres.

Xavi será el que esté al timón del Barcelona la próxima temporada y esto permite al club adelantar trabajo. Con la difícil decisión del técnico ya saldada, con el cambio de decisión consumado del egarense, con ese ahora me voy, ahora no me voy, el Barça ya dibuja un boceto de lo que puede ser la primera plantilla para el curso 24-25. Así lo verbaliza también Xavi, que en su primera comparecencia tras confirmar su continuidad habló más de lo que está por venir que del Valencia, su próximo rival en una Liga con poco en juego para ellos.

«Nada va a cambiar», decía Xavi Hernández en relación al mercado de fichajes del próximo verano y cómo sería la gestión de las necesidad y qué jugadores son transferibles, refiriéndose en su papel, el de Deco y el presidente Joan Laporta: «Todos seguimos unidos. Ojalá lleguemos a la normativa 1-1. Quedan seis partidos y estamos centrados en eso. Hay tiempo para planificar». Y es que Xavi no se mordió la lengua a la hora de hablar de si tiene jugadores transferibles en plantilla: «La situación del club marcará la planificación. Estamos en la misma situación que el año pasado. No se habló de este tema con el presidente». De hecho el técnico manifestó que son todos «optimistas» con el cash que tendrán parar fichar: «La temporada pasada nos afectó la planificación».

Pese a que han pasado apenas horas desde que su continuidad es un caso seguro, Xavi ya habla de la temporada que viene y de algunos nombres propios. El técnico, que no ha dudado tampoco en afirmar en que su objetivo ahora es quedar segundo para jugar la Supercopa de España, también de la próxima campaña, se permitió el lujo de pedir la continuidad de dos futbolista que considera importantes como son Sergi Roberto y Frenkie de Jong, a la vez que puso en duda la continuidad de Vitor Roque.

«Para mí es un jugador fundamental, muy importante. No es normal la desgracia que ha tenido. Estaba a un nivel muy alto antes de lesionarse», expresaba sobre De Jong, a la vez que decía abiertamente y sin rodeos sobre Sergi Roberto que «yo quiero que renueve, la junta sabe mi postura: depende de él». Sobre Vitor Roque no dejaba tan clara su continuidad: «No hemos decidido nada, quedan seis partidos, ya hablaremos con Deco. A final de temporada decidiremos. No es fácil adaptarse con 18 años y marcar diferencias llegando de Brasil. Creo que es capaz de jugar años en el Barça. Necesita jugar».

Xavi ya ha cambiado el chip, sigue de cuerpo presente en esta temporada aciaga, donde las derrotas han hecho mucho más bulto que las victorias, pero ya visualiza cada paso que puede dar al frente el próximo año. Tanto de nombres de jugadores de su actual plantilla, quién le sirve, quién es prescindible y de quién podría desprenderse si llega un buen pellizco. Preguntas que ha de responder, antes de que la planificación deportiva entre en la vorágine habitual de cada verano en Can Barça.