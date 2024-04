Xavi: «Hay un objetivo de mínimos que es meterse en Champions y otro interesante, la Supercopa»

Xavi Hernández volvió a ponerse delante de los micrófonos de la prensa, esta vez en la previa de la trigésimo tercera jornada de La Liga para medirse en casa ante el Valencia. El catalán volvió a referirse a los motivos que le han llevado a cambiar de parecer para continuar al frente del Barcelona al menos una temporada más, la que tenía ya pactada en su contrato.

«Estamos bien, queremos el segundo puesto. Entrar en Champions lo tenemos muy bien. Hay que lograr el segundo puesto para estar en la Supercopa. El Valencia de Baraja es un buen rival, Baraja hace un gran trabajo. Lo más importante es el Valencia, luego ya vendrá el Girona, un rival muy fuerte y directo. También el Atlético», explicaba Xavi sobre los objetivos actuales del Barcelona, aunque con un ojo en la temporada que viene ya y en el mercado: «Todos estamos unidos, nada cambiará, se consensua todo con Deco y con el presidente. Estamos pendientes de la norma 1:1, pero queda aún temporada. La confianza que dan Deco y Laporta, son muy optimistas. La temporada anterior nos condicionó mucho no poder llevar a cabo lo que teníamos previsto».

Xavi habló también de algunos nombres propios como Vitor Roque, del que aseguran que «aún no hemos decidido nada, quedan seis partidos» y que se sentará «con Deco y el presidente y decidiremos al final de temporada. No es fácil venir de otra liga, no es fácil marcar diferencias al Barça. Necesita más minutos, confianza y al final de temporada, decidiremos». También sobre Sergi Roberto, del que asegura que quiere que renueve: «Que se quede. Depende de él. El club sabe mi postura con Sergi. Nos puede ayudar, ya lo ha hecho desde que hemos llegado como staff. Ojalá se pueda quedar». Así como de De Jong: «Es un futbolista fundamental, no cambia nada. Lleva tres lesiones en los tobillos que le marcan la temporada».

También sobre los nombres propios de Julio Tous y Raúl Martínez: «Raúl lleva trabajando conmigo desde hace dos años, desde que entré como entrenador. A pesar de ser un externo, siempre está para ayudarnos. De Tous no puedo decir nada. No hay nada decidido».

«Hemos entrenado muy bien, con total sinceridad. Hemos tenido tiempo para entrenar más. Veo al equipo muy bien. Yo ilusionado, emocionado y con toda la energía del mundo para preparar la próxima temporada», dice sobre la motivación de la plantilla tras su continuidad: «No, pienso en lo contrario. Por no haber hecho los deberes, ahora hay que dar más, un plus. Hay que revertir la situación y terminar con buenas sensaciones. Nos jugamos poder jugar un título la temporada próxima».

Cuestionado por si hay jugadores intransferibles, Xavi afirma que «no hablamos de nada», pero sí reconoce que «la situación del club marcará la planificación» ya que están «en las mismas circunstancias que el año pasado», y que en cuanto a decisiones sobre la plantilla «prevalece el rendimiento, me da igual si tiene 35 años que 16», y que ya «el diagnóstico está bastante hecho, pero si hay jugadores que ayudan bastante en este tramo de temporada, lo tendremos en cuenta».

«No puedo controlar el entorno, nosotros estamos enfocados a lograr esa segunda plaza. El Valencia es un rival difícil, agresivo y me preguntáis poco. Tiene mucho mérito lo que hace Baraja y esto es lo que nos preocupa o ocupa, no la planificación para la próxima temporada», sentenciaba