Xavi da marcha atrás: seguirá en el Barcelona y cumplirá su contrato hasta 2025

Xavi Hernández da marcha atrás y seguirá en el Barcelona hasta 2025. De esta manera, el técnico español ha cambiado de opinión y cumplirá su contrato después de la reunión que se celebró en la tarde de este miércoles en el domicilio de Joan Laporta. El técnico español anunció su marcha el pasado 27 de enero tras la derrota ante el Villarreal, pero se ha producido un giro de 180 grados y será el entrenador del conjunto azulgrana la próxima temporada.

Bastante surrealista lo que se ha vivido en las últimas horas en ‘can Barça’ con el futuro de Xavi Hernández. El técnico español ha estado media temporada diciendo y reiterando que su decisión era firme de marcharse la próxima temporada. Según él, la presión era insostenible e inaguantable, pero parece haber cambiado de opinión y será el entrenador del Barcelona la próxima temporada. «La sensación de ser técnico del Barça es desagradable, cruel y es un desgaste de salud mental», llegó a decir el día de su anuncio.

Fue el pasado 27 de enero cuando Xavi anunciaba su marcha: «Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento». Pero su declaración no quedaba ahí y reconocía que el club «necesitaba un cambio de dinámica».

«Se liberarán, estarán más tranquilos. Como culé, lo mejor es marchar el 30 de junio. Daré todo en los meses que quedan, todavía podemos hacer una gran temporada y esto ayudará a que la dinámica cambie», añadió el técnico del Barcelona.

Había división en la Junta Directiva de Joan Laporta. Unos opinaban que lo mejor para el club era la salida de Xavi, mientras que otros consideraban que su continuidad era clave para el proyecto deportivo. Unos le pedían cambios significativos en su staff, pero la falta de un sustituto ha acabado por decantar la balanza a favor de la continuidad del de Tarrasa. El presidente azulgrana siempre declaró su deseo de poder contar con él la próxima temporada y al final se acabará produciendo.

La cumbre que cambió el futuro de Xavi

Y es que el futuro de Xavi se decidió en la tarde de este miércoles. El entrenador español, en el día libre del equipo, se reunió con Deco en la Ciudad Deportiva y posteriormente se desplazaron al domicilio de Joan Laporta para reunirse junto a él, Rafa Yuste y Alejandro Echevarría, que les esperaban para abordar que ocurrirá la próxima temporada.

Esta era la primera toma de contacto para saber las intenciones de las dos partes de cara a la próxima temporada. Pero la decisión final no se tomaría hasta que el entrenador español se viera cara a cara con Joan Laporta. Y así fue. Xavi se desplazó a su domicilio y se terminó por cerrar su continuidad. El técnico, después de reiterar en mil y una ocasiones que se marcharía a final de temporada por el bien del equipo, cambió de opinión contra todo pronóstico y cumplirá su contrato hasta 2025.