Así mintió Xavi Hernández: «El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona»

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, da marcha atrás a su decisión de irse del banquillo azulgrana y seguirá un año más, cumpliendo así su contrato con la entidad catalana hasta 2025. El técnico ha decidido seguir en el Barça después de una cumbre con Joan Laporta en la casa del presidente, en la que han estado otros directivos y en la que, a pesar de la división entre la directiva que preside Laporta, se ha decidido que Xavi siga como entrenador.

Esto es un giro total a la idea del propio Xavi, que en varias ocasiones aseguró que se iría a final de temporada después de la desastrosa temporada que han firmado. En concreto, la primera vez que Xavi Hernández dijo que se iría a final de esta temporada -rompiendo así por su parte el contrato que le unía al Barcelona hasta 2025- fue el pasado 27 de enero.

Ese día el Barcelona perdió ante el Villarreal por 3-5 en el Olímpico de Montjuic y venía de haber caído también en la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao y de ser goleado por el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia. Tras esa derrota ante el Villarreal, Xavi anunció en rueda de prensa que se iba.

«Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. No quiero ser un problema. Quiero ser una solución para el Barça y así lo fui hace dos años», dijo ese 27 de enero Xavi Hernández en una decisión que al final no se llevará a cabo, ya que seguirá en el banquillo culé. Xavi mintió así al barcelonismo, porque ahora se queda. Tal fue su mentira que en esa misma rueda de prensa dijo que la decisión era «irrevocable».

«La sensación de ser técnico del Barça es desagradable, cruel y es un desgaste de salud mental», llegó a decir el día de su anuncio un entrenador que llevó al Barcelona esta temporada al peor curso futbolístico de los culés en 20 años. El Barça viene de caer goleado en Champions League por el Paris-Saint Germain y de perder también en el Bernabéu, diciendo adiós definitivamente a la Liga.

Xavi anunció que se iba del Barcelona

«Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio. Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club», siguió afirmando Xavi Hernández en lo que ha acabado siendo una clamorosa mentira. Xavi seguirá pese a que él dijo en varias ocasiones que eso no sería posible.

Además, la idea que Xavi Hernández ha ido repitiendo en las últimas semanas es que sus jugadores se habían liberado y sacaban adelante los partidos gracias a su decisión. El Barcelona no había perdido desde que Xavi anunciara ese adiós a final de temporada… hasta que llegó esta última semana, en la que se enfrentó a grandes equipos de Europa (PSG y Real Madrid) y acabó derrotado, por lo que su discurso también en ese aspecto se le vino abajo.