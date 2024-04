Las 10 veces que Xavi mintió diciendo que se iba a final de temporada

«Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación». Así de contundente era Xavi Hernández el pasado 27 de enero tras perder en Montjuic por 3-5 ante el Villarreal en Liga. El Barcelona quedaba a 1o puntos del Real Madrid y el técnico español decía adiós, pero menos de tres meses después ha tomado la decisión de recular. Y lo hace después de repetir 10 veces que se marchaba el 30 de junio.

Aquel día, Xavi lanzaba un discurso desgarrador, como si ser entrenador del Barcelona fuera un auténtico suplicio. Un drama. «La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo. Esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío positivo, pero la energía va bajando, no tiene sentido continuar. Lo tengo decidido de hace tiempo y es una situación que afecta ya al club», dijo.

Y desde entonces, el Barcelona ha disputado un total de 15 partidos. Pues bien, en 10 ruedas de prensa, todas ellas antes de los encuentros, reiteró su plan, que era el de abandonar el club azulgrana a final de temporada. 10 veces donde quiso recalcar que no iba a cambiar de opinión. La última, ante el Cádiz hace poco más de una semana. «Ahora hay más tranquilidad en el entorno, el club también, sabiendo que hay una fecha de caducidad. Hemos ganado en tranquilidad todos, por eso estamos dónde estamos», dijo el pasado 12 de abril.

1-El anuncio de Xavi

Era el 27 de febrero, tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal cuando Xavi anunciaba su marcha: «Antes de las preguntas, querría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación».

2-Rueda de prensa previa a Osasuna

El 30 de enero de 2024, Xavi hacía la siguiente declaración sobre su anuncio. Era en la previa antes del partido ante Osasuna en el partido de Liga: «Por eso mi anuncio. La decisión la tenía tomada desde hace tiempo. Es uno de los momentos más difíciles del club. Tenía decidido ya esto, que me iba como entrenador».

3- Rueda de prensa previa al Alavés

El 2 de febrero, también en la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés en Mendizorroza, Xavi decía que si no ganaban ningún título debía irse. Sin excepciones: «Si no se cumplen los objetivos, tendré que irme. Lo dice el presidente y le pasará al próximo entrenador. No soy ninguna excepción. Dependo de los resultados. Lo que dice el presidente es lo que dije hace mes y medio y por eso he decidido irme», opinó.

4-Rueda de prensa previa al Granada

10 de febrero. Rueda de prensa antes del partido ante el Granada que acabó 3-3. «Lo dejé muy claro: no tiene que cambiar nada. La decisión fue acertada, porque el club necesitaba un cambio de dinámica. Y viendo la reacción del equipo creo que era la buena decisión y no cambia nada».

5-Rueda de prensa previa al Getafe

El 23 febrero opinaba sobre su decisión, donde reconoce que hizo lo correcto al comunicarlo públicamente: «Sí creo que la decisión es acertada y creo que el club necesita este cambio. Sí que creo que el equipo ha dado un paso adelante: creo que el equipo está jugando mejor».

6-Rueda de prensa previa al Athletic

2 marzo. Durante aquella semana, se habló sobre la posibilidad de continuar la próxima temporada, pero Xavi se quiso reafirmar en su decisión: «A día de hoy no ha cambiado nada. No hay tema. Paso a paso. Lo importante es el partido ante el Athletic».

7-Rueda de prensa previa al Nápoles

Antes del partido ante el Nápoles en los octavos de final. «Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, el 30 de junio. Pase lo que pase mañana, yo voy a seguir hasta el 30 de junio, no me cambia absolutamente nada», respondió a la pregunta de si seguiría en caso de caer eliminado ante el equipo italiano.

8-Rueda de prensa previa al Atlético

El 16 de marzo, antes de viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid, Xavi reiteraba su decisión de abandonar el Barcelona a final de temporada: «Participo porque quiere a este club. Mi decisión no cambia e intento ayudar en lo máximo. Soy un hombre de club, todo en lo que pueda ayudar, lo haré».

9-Rueda de prensa previa a Las Palmas

29 marzo. Hace menos de un mes. Xavi sobre las palabras de Deco y su continuidad: «Les dije que estamos muy agradecidos. Hay mucha confianza y relación de amistad. No varía nada, yo pienso en lo mejor para el club, pero no cambia nada. Estoy muy agradecido al club, esa es la palabra».

10 – Rueda de prensa previa al Cádiz

Sobre su decisión y si aquel momento disfruta de los partidos: «Sí, en muchos momentos sí, pero antes también me pasaba. Ahora hay más tranquilidad en el entorno, el club también, sabiendo que hay una fecha de caducidad. Hemos ganado en tranquilidad todos, por eso estamos dónde estamos».