Rafa Yuste: «Xavi es el proyecto, nunca hemos hablado con otro entrenador»

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, atendió a los medios de comunicación tras salir de la reunión en casa de Joan Laporta junto a Deco y Xavi Hernández. El técnico español seguirá finalmente hasta 2025 y confirmó que nunca habían buscado a otro entrenador. Además, informó que no se ha hablado de fichajes ya que «depende de la parte económica del club».

«Xavi es el proyecto. Nunca hemos hablado con otro entrenador. Xavi siempre ha sido la prioridad. Los fichajes no dependerán de Xavi sino de la parte económica del club, de buscar el fair play necesario para tener los máximos y en eso estamos. Hoy hemos hablado sencillamente del proyecto y nada más, creedme», comenzaba el vicepresidente del Barcelona.

«Hemos hablado del proyecto y qué es lo que necesita el club para continuar dándole ilusión a los aficionados. Antes que nada hay un proyecto que él quiere desarrollar y continuar. Un proyecto que está formado en base a los jóvenes que están subiendo y que esta también forjado en que Xavi ha detectado una ilusión de la masa social del club en estos cuartos de final. Esto le da una fuerza enorme para seguir con fuerza con nosotros», añadía Rafa Yuste.

«La palabra es ilusión, compromiso y proyecto», continuaba Yuste. Sobre los fichajes de cara a la próxima temporada, el vicepresidente del club evitaba hablar sobre ello: «No lo puedo decir yo ahora porque lo que tenemos que hacer es cumplir el fair play financiero que marca la liga. No voy a dar ningún dato optimista hasta que tenga datos objetivos».

«La reunión ha ido muy bien. Contentos. El club está muy contento. No tenía ninguna dudas que Xavi iba a continuar. Llevo hablando con él mucho tiempo y se lo que Xavi piensa. Deco confía en él 100% y está feliz», proseguía Yuste.

Rafa Yuste habla de la temporada de Xavi

«Según como mires la campaña. No hemos conseguido ningún titulo, pero me quedo con la ilusión que ha despertado el equipo. Me quedo con una nota muy alta», decía Rafa Yuste sobre la temporada del equipo, donde no han logrado levantar ningún título.

Rafa Yuste también valoró las palabras de Joan Laporta en el pasado sobre que no conseguir títulos esta temporada tendría unas consecuencias que al final no se han producido: «Todo tiene matices. Iba a tener consecuencias. Pero los matices es que realmente hemos dado la cara, hemos dado buena imagen, hemos mejorado el juego y hemos generado ilusión. Hemos generado esa ilusión con futbolistas como Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí… Todos estos matices le dan un plus a cualquier entrenador».

Hay que recordar que el Barcelona quedó apeado de la Copa del Rey por el Athletic Club, flamante campeón en Sevilla, perdió la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudí, quedó eliminado de la Champions League por el Paris Saint-Germain en cuartos de final y la Liga la tienen imposible a 11 puntos del Real Madrid tras perder el Clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu.