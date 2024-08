La operación salida del Barcelona se atasca

El Barça se estrena en competición oficial este sábado 17 de agosto en Mestalla, ante el Valencia, y aún tiene muchísimo trabajo por hacer el club. El único fichaje hasta la fecha es Dani Olmo, por el que han pagado casi 60 millones de euros –puede llegar a ser algo más– pero que aún no está inscrito. La operación salida del Barcelona está en stand by, atascada, y eso son problemas. El club debe dar salida a un buen número de futbolistas para generar espacio y fair play suficiente con todo lo que tiene que inscribir.

Y es que el Barcelona tiene la operación salida completamente congestionada un verano más y llega a la primera jornada de Liga de nuevo sin los deberes hechos a 48 horas del debut liguero. Dani Olmo no está inscrito como tampoco lo está Pau Víctor. Ni Íñigo Martínez. Ni Vitor Roque. Este último nombre es importante porque, aunque es uno de los futbolistas a los que se le está buscando una salida a la desesperada, no impactaría en el fair play al no estar inscrito como sí lo harían otros.

Uno de los nombres claves en este sentido son Clement Lenglet y Ansu Fati. Son dos de los futbolistas con los que no cuentan en el Barcelona pero que sí están inscritos ante la Liga tras regresar de sus respectivas cesiones este pasado curso. Sus salidas, sea de la forma que sea, sí liberarían una importante masa salarial para que el club pueda seguir adelante con sus inscripciones ante la patronal, acercándose así a la ansiada regla 1:1 por la que tanto suspiran en Can Barça.

Lenglet sigue teniendo buen mercado y en las últimas semanas ha recibido ofertas de Arabia, Turquía y Francia, aunque de momento está todo parado, rechazado, porque está tentado por el Atlético de Madrid. Al francés le gusta la idea y todo depende de cómo se entiendan Barcelona y Atlético en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el club barcelonés sigue interesado y contando con Joao Félix para esta temporada.

Volviendo a Ansu Fati, aunque su salida es importante, su lesión es un contratiempo mayúsculo y el Barcelona teme que se quede finalmente ante la falta de salidas, un problema por su salario y porque no es un jugador con el que inicialmente quisieran contar. Otros dos jugadores que sí deben salir y con los que hay movimiento son Mika Faye y Vitor Roque, que no están en los planes culés. Por el defensor hay varios interesados y el Barcelona aspira a percibir unos 15 millones por él, mientras que por el delantero también hay diversos clubes al loro, aunque parece difícil que con la necesidad culé, logren recuperar los 30 millones que pagaron por él.

El overbooking en la defensa y el hecho de que no esté inscrito aún pone un gran interrogante sobre Íñigo Martínez o Eric García, al igual que otros como Pablo Torre u otros canteranos. El Barcelona necesita salidas y todo lo que pueda aligerar serán pequeños pasos hacia su objetivo de recuperar cierta normalidad económica ante La Liga y esa regla 1:1 que tanto dolor de cabeza ha traído al club en los últimos años.