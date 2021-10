El Newcastle es el nuevo club más rico del fútbol europeo y no son pocos los que se frotan las manos con ellos. La llegada de los petrodólares saudíes y de Mohammed bin Salman al St’ James Park va a generar un tremendo terremoto este próximo mes de enero, cuando se abra el mercado invernal y tengan la posibilidad de invertir en mejorar una plantilla que camina en decimonovena posición con tres puntos tras las siete primeras jornadas. Los grandes clubes son conscientes y quieren colocarles sus bonos basura: Philippe Coutinho, Clement Lenglet, Mariano Díaz, Aaron Ramsey…

Estos días salía a la luz que el Newcastle tendrá un colchón de gasto de unos 200 millones de euros para este próximo mercado invernal sin quebrantar el Fair Play Financiero. La gestión austera en los últimos años de Mike Ashley, el anterior propietario y vendedor del Newcastle, ha permitido que los nuevos dueños de los magpies lleguen sin contemplaciones. La rumorología ya se ha disparado y los primeros nombres que están saliendo a la luz son descartes de grandes equipos, jugadores que no cuentan deportiva o económicamente y que podrían encontrar en el nuevo rico su siguiente destino.

La necesidad de los ingleses de reforzar su equipo, no solo de cara a mejorar el rendimiento deportivo sino también la imagen de club potencia, llevará a tirar de billetera y buscar opciones de renombre para una plantilla de escasas estrellas. Allan Saint-Maximin, Callum Wilson o Joe Willock son los hombres más destacados con un valor de mercado de 30 millones de euros para el primero y de 22 para los otros dos.

El Newcastle necesita encontrar jugadores de calidad, potencial y renombre y no son pocos los clubes europeos que necesitan deshacerse de algunos de sus excedentes, de jugadores que no han terminado de encajar. En Can Barça esperan encontrar sintonía con los nuevos propietarios de las urracas desde primera hora y ya son varios los nombres de los culés que se han relacionado con ellos de cara a este próximo mercado.

Philippe Coutinho es quizá el jugador al que más urge dar salida en el Barça. El brasileño, con la engorrosa cláusula de los 20 millones de su traspaso aún por desbloquear –lleva 96 partidos y se activa a los 100–, encaja a la perfección en lo que busca el Newcastle. El mediapunta dio sus mejores momentos futbolísticos en la Premier League con el Liverpool. En el Camp Nou no ha encontrado su sitio y no ha terminado de adaptarse a su fútbol. Tampoco lo hizo en la Bundesliga con el Bayern Múnich. La posibilidad de volver a Inglaterra seduce a un jugador que necesita volver a sentirse futbolista.

El cartel de Coutinho es bueno y el Barça valora muy positivamente cualquier opción de salida por él, incluso a la baja en forma de traspaso. Tanto Newcastle como los culés saldrían ganando de esta operación. Pero no es la única en mente en los despachos blaugrana. Los defensores que están contando muy poco para Ronald Koeman esta temporada son Clement Lenglet y Samuel Umtiti. Ambos nombres ya han sido ligados a las urracas y podrían reforzar la línea defensiva. Ambos tienen aún mucho fútbol y solo necesitan minutos para recuperar el ritmo competitivo. Las salidas de ambos franceses, también a la baja, seduce a ambos conjuntos.

El Real Madrid también aparece en esta historia con algunos de sus jugadores. Mariano Díaz también está en las quinielas para reforzar al Newcastle este próximo verano como publica Team Talk, con una oferta que rondaría los 10 millones de euros para traer al St’ James Park al delantero merengue. El futbolista lleva tiempo sin sitio en la plantilla pero pese a las ofertas que han ido llegando por él (Valencia o Rayo Vallecano), nunca terminó por decantarse y sigue ocupando banquillo. Los magpies le ofrecen un salida interesante en un club que estará en auge de ahora en adelante hasta alcanzar el estatus que buscan. El dominicano aún no ha debutado esta temporada. También se especuló con el fichaje de Gareth Bale, otro del que busca desprenderse el Real Madrid.

Aarom Ramsey es otro futbolista al que buscan salida desde la Juventus. El inglés hizo carrera en el Cardiff, Arsenal y Nottingham Forest antes de firmar por el club juventino en 2019. Tiene contrato hasta 2023 con los bianconeri y esta temporada apenas ha tenido protagonismo en el campeonato italiano. La vuelta a Inglaterra del mediocentro galés, como estandarte del equipo, seduce también a los nuevos propietarios del Newcastle. La Juve pondría facilidades. Más complejos parecen otros nombres juventinos como Federico Chiesa o Matthijs de Ligt.

La lista de candidatos es amplísima en Italia especulan con otros nombres como Frank Kessie (Milán), Brozovic o De Vrij (Inter de Milán). También otros jugadores de renombre como Edinson Cavani (Manchester United) o Declan Rice (West Ham) desde la Premier League o Keylor Navas (Paris Saint Germain) desde la Ligue 1.