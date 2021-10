El Newcastle es el nuevo rico del mundo del fútbol. Este pasado jueves se hizo oficial lo que se venía fraguando desde hace año y medio, Public Investment Fund (PIF) depositó unos 300 millones de libras para adquirir el club de las urracas. Se trata del fondo público de Arabia Saudí, uno de los más ricos del mundo, y que desde ahora permite decir que el Newcastle es el club con los dueños con mayor patrimonio del mundo: 320 mil millones de euros, 11 veces más que la fortuna del Manchester City. Se espera que sea uno de los grandes agitadores del mercado en cuanto se abra en enero. Bale, Coutinho o Cavani, primero rumores.

PIF será la que suministre gran parte de los 300 millones de libras de la operación, lo que son al cambio en euros unos 350. Otras sociedades como PCP Capital Partners y RB Sports&Media también aportarán un pellizco para la compra del Newcastle. Yasir Al-Rumayyan será el presidente ejecutivo de las urracas, que también preside el PIF o Aramco, una de las empresas petroleras más grandes de Arabia Saudita, y forma parte de consejos de relevancia como Uber o SoftBank Group.

«Estamos muy orgullosos de convertirnos en los nuevos propietarios del Newcastle United, uno de los clubes más famosos del fútbol inglés. Agradecemos a los fanáticos de Newcastle por su apoyo tremendamente leal a lo largo de los años y estamos emocionados de trabajar junto con ellos», esgrimía tras su compra el magnate árabe.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

