El Barcelona podría haber encontrado una solución perfecta para desbloquear el lío con Philippe Coutinho. El brasileño está a solo cuatro partidos de desbloquear la última variable que incluyó su traspaso del Liverpool por valor de 20 millones al llegar a la cifra redonda de los 100. La directiva culé quiere impedir a toda costa que esto ocurra y pretender forzar su salida este próximo mes de enero. Como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, el Barça quiere mandar a Coutinho rumbo de vuelta al Liverpool en forma de cesión.

«Otra de las cosas que tiene Laporta en su cabeza es deshacerse de Coutinho. Le quedan 4 partidos para pagar 20 millones al Liverpool y si lo venden tampoco sacan esos 20 millones, por eso es mejor dejarle ir. El equipo que está pensando en ficharlo es el Liverpool. A Klopp le sigue gustando el brasileño», aseguró Inda en el programa de Josep Pedrerol.

Philippe Coutinho está a solo cuatro partidos de la centena de encuentros oficiales con el Barça. En ese preciso momento, cuando llegue a esa cifra redonda, el mega traspaso que pagó el Barcelona por él en 2018 al Liverpool se inflará aún más, otros 20 millones de euros, como bien quedó estipulado en el momento de la firma. En el club son conocedores de esta variable desde hace tiempo, condición que no ha llegado a cumplirse antes por diversos motivos como su cesión al Bayern Múnich o la lesión que sufrió la pasada temporada y que tanto tiempo le dejó en el dique seco.

Ya está recuperado y este curso ya ha disputado otros seis partidos, cuatro en Liga Santander y apareció en los dos de Champions League. Ronald Koeman le está dando minutos ante las bajas que tiene el equipo en ataque y ha ampliado su partidos hasta los 96. El brasileño comenzó el curso 21/22 con 90 partidos oficiales disputados: 64 en Liga, 11 en Copa del Rey, uno en la Supercopa de España y 14 en Champions. Pese al conocimiento de su cláusula, el entrenador holandés no ha dudado en alinearlo cuando ha sido necesario mientras que la centena seguía lejos.

Ahora, con solo cuatro partidos para activar el pago de los 20 millones de euros, la historia cambia. Koeman mantuvo a Joan Laporta y su directiva alineando al brasileño, aunque el nuevo aura de normalidad y tranquilidad en torno al futuro del entrenador dibuja una cara más amable en este sentido del holandés. En el Barça tienen más que claro que el futbolista no va a llegar a esa cifra redonda, principalmente por el agravio que supondría tener que pagar tal cantidad en estos momentos por un jugador que no tiene visos de ser determinante esta temporada.

En toda esta historia, como avanza Eduardo Inda, ha aparecido el Liverpool de Jurgen Klopp. Fue allí en Anfield donde mejor fútbol desplegó el brasileño, momento en el que el Barça le eligió como relevo de Neymar. No salió bien. Desde la cúpula tienen claro que es necesario sacar de la ecuación al brasileño y la opción de los reds es la que mejor encajan. El Barça quiere mandar al brasileño de vuelta a Inglaterra. Primero por no tener que pagar tal cantidad al equipo inglés; segundo para intentar deshacerse de parte del salario que percibe, uno de los más altos de la actual plantilla.

Desde Liverpool no ven con malos ojos la operación. Son conscientes de que el Barça no permitirá que el futbolista, al que ya han intentado dar salidas en numerosas ocasiones, alcance los 100 partidos y verse obligado a pagar los 20 millones que contemplaba su traspaso. Así, traer de vuelta a coste cero al brasileño que tan buen rendimiento dio en la Premier parece un negocio redondo, aunque los reds intentará pagar solo un parte de la ficha del futbolista y no toda como sí pretenden desde el Camp Nou.

Sería un negocio redondo también para el Barça, que se desharía de un futbolista al que no quieren en plantilla, que cobra una importante suma de dinero y que por circunstancias deportivas se podría ver en la obligación de alinear en algún partido cayendo en un boquete económico con ese pago de 20 kilos extra. La irrupción del Liverpool en esta posibilidad salvaría el culo al Barça, que lleva meses dándole vueltas a la situación de Coutinho sin encontrar facilidades para desbloquear. En Anfield tienen la llave.