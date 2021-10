El Newcastle ya es el club más rico del mundo. La Premier League confirmó este jueves la venta del equipo inglés a un fondo de inversión por alrededor de 300 millones de libras (343 millones de euros). De un día a otro, el equipo del norte de Inglaterra se convierte en el más poderoso del planeta ya que sus dueños tienen un patrimonio de 320 billones, 10 veces más que el Manchester City.

El pasado mes de abril de 2020 la Premier League no dio el visto bueno a una operación que finalmente, meses después, se ha acabado cerrando para la alegría del 93% de la afición del Newcastle que en su día dio el ok a una de las operaciones más grandes que se han dado en la historia del fútbol. Finalmente, tras casi año y medio de negociaciones, el Public Investment Fund (también operaría con las sociedades PCP Capital Partners y RB Sports&Media), como se hace llamar el fondo público de Arabia Saudí, ha puesto alrededor de 300 millones de libras encima de la mesa para hacerse con el club inglés. Lo que al cambio equivale a cerca de 350 millones de euros.

