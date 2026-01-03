Todos los pilotos que participan en el Rally Dakar 2026: ¿qué españoles corren?

La 48ª edición del Rally Dakar ya ha dado su pistoletazo de salida y ha dejado los primeros resultados para los corredores españoles. Edgar Canet se ha convertido en el gran protagonista de esta primera jornada tras convertirse en el piloto más joven en ganar la etapa prólogo en lo alto de su KTM, en el año de su debut dentro de la categoría reina (RallyGP) y con tan solo 20 años. Carlos Sainz, por su parte, no ha tenido un buen día y ha finalizado en octava posición en el desierto de Arabia Saudí. Eso sí, ha sido el mejor de los corredores de la flota que representa a España en esta dura prueba. Conoce a todos los pilotos españoles que corren en el Dakar 2026.

Cuántos pilotos participan en el Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026, que ha arrancado durante este sábado 3 de enero y finalizará el próximo día 17 del mismo mes en tierras arábigas, contará con la presencia de un total de 787 competidores de 53 nacionalidades distintas, y que estarán distribuidos en 421 vehículos diferentes de todas las competencias y categorías. Todos ellos deberán de recorren un total de 7.794 kilómetros de recorrido y 4.480 kilómetros de tramos cronometrados, incluyendo además dos etapas de maratón que se realizarán en dos días.

Todos los pilotos españoles que corren el Rally Dakar

Ultimate

Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Raptor T1+)

Nani Roma / Álex Haro (Ford Raptor T1+)

Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia Sandriders)

Laia Sanz (Ebro Audax)

Isidre Esteve / Txema Villalobos (Repsol Toyota T1+ Evo)

Jesús Calleja / Edu Blanco (Santana Racing)

Ferrán Jubany / Marc Solá (MD Rallye Sport)

Pedro Peñate / Daniel Mesa (Century)

Jordi Torras / Santi Costa (MD Rallye Sport)

Rosa Romero – copiloto (Mini)

Diego Ortega – copiloto (Toyota)

Armand Monleón – copiloto (Toyota)

Oriol Mena – copiloto (Toyota)

Motos

Tosha Schareina (Honda)

Edgar Canet (KTM)

Lorenzo Santolino (Sherco)

Josep Pedró (Rieju)

Rachid Al-Lal (Husqvarna)

Arnau Lledó (KTM)

Juancar Torres (Husqvarna)

Javi Vega (Kove)

Mario Garrido (KTM)

Ricardo Lastra (KTM)

Fernando Domínguez (KTM)

Borja Pérez (Husqvarna)

Iñigo Zardoya (KTM)

Carlos López (KTM)

Joan Guillén (Husqvarna)

Challenger

Pau Navarro / Jan Rosa (Taurus)

Óscar Ral

Joan Font / Adrià Guillem

Side by side

Gerard Farrés / Toni Vingut

Carlos Santaolalla / Aran Sol

Domingo Román / Óscar Bravo

Joan Piferrer / Xavi Blanco

José María Camí / Cristian Camí

Quiénes son los favoritos a ganar el Rally Dakar 2026

Coches

Carlos Sainz

Lucas Cruz

Nasser Al-Attiyah

Henk Lategan

Sébastien Loeb

Guillaume de Mevius

Seth Quintero

Mattias Ekström

Saood Variawa

Motos

Daniel “Chucky” Sanders

Tosha Schareina

Edgar Canet

Ricky Brabec

Luciano Benavides

Ross Branch

Challenger

Pau Navarro

Kevin Benavides

Dania Akeel

Yasir Seaidan

SSV

Francisco ‘Chaleco’ López

Brock Heger

Xavier de Soultrait

Gonçalo Guerreiro

Alexandre Pinto

Manuel Andújar

Sebastián Guayasamin / Pol Vilella

Camiones