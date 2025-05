Simeone mira hacia dentro: «La responsabilidad de que no rindamos fuera de casa es mía»

El Atlético, que llegó a ser campeón de invierno, se marchó de El Sadar con un doble dolor de cabeza. Catena y Budimir fueron los ejecutores y los rojiblancos los colaboradores. El equipo de Simeone volvió a mostrar su versión visitante que incluye apatía y desidia como principales bases de su argumentario. El Atlético no sale de su mal endémico en este tramo final de temporada, convertido en un laberinto infinito desde hace un mes y medio. Más largo que un día sin pan.

«Se notaba desde el arranque que había posibilidades de ponernos en ventaja. No lo hicimos. Ellos tuvieron una pelota parada que se fue cerca, y en la siguiente jugada, donde podíamos haber hecho más, aprovecharon su altura para marcar. En el segundo tiempo controlamos el partido, aunque sin generar situaciones de peligro como en el primero. Budimir hizo un gran gol y nos quedamos con este resultado», explicó Simeone.

El Atlético del Metropolitano poco o nada tiene que ver con el que juega lejos de su feudo. «Creo que hoy jugamos mejor que contra Alavés y Las Palmas, pero está claro que el entrenador no está encontrando la forma de dar con la motivación necesaria para que los futbolistas muestren su mejor nivel fuera de casa. Me miro hacia adentro. Es mía la responsabilidad de que ellos no logren mostrar fuera lo que sí demuestran cuando jugamos en casa», se sinceró Simeone.

El Sadar también fue una cruz de manera individual y no futbolísticamente. Pablo Barrios se desplomó tras una jugada extraña, que daba pocas pistas de lo ocurrido. Rápidamente entraron las asistencias médicas al terreno de juego y se llevaron al canterano, que salió sustituido por su propio pie y ovacionado por la grada navarra. Azpilicueta también sufrió molestias durante el encuentro. «Lo de Azpi fue un golpe y de Barrios ya informarán los médicos», dijo Simeone escuetamente.

Al Atlético se le lleva haciendo largo el final de curso desde hace un mes y medio, aunque todavía tiene que afrontar dos últimas jornadas. Contra el Betis en el Metropolitano y ante el Girona en Montilivi. «Los afrontamos con la misma ilusión. El domingo jugamos en casa, y ojalá nuestra gente nos exija para que podamos dar nuestra mejor versión. Luego viene Girona, para cerrar la Liga», zanjó Simeone.