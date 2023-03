El sueño de Simeone para suplir a Joao Félix se llama Julián Álvarez

A pesar de que el Chelsea quiere meter a Lukaku en la operación Joao Félix, el sueño de Simeone para la próxima temporada se llama Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina pero suplente de Haaland. El argentino está en el radar del club rojiblanco como su próximo fichaje estrella.

«El Atlético quiere a un jugador que a mí me encanta y que fue el mejor de Argentina después de Messi. Es un jugador que no está contando para su entrenador en el equipo actual y ese jugador es Julián Álvarez. Hay un problema. El Atlético no tiene dinero y tendría que colocar a Joao Félix, que no tendrá hueco si sigue el Cholo, y aunque no esté Simeone porque la afición no le tiene simpatía», dijo Eduardo Inda en su aparición semanal en El Chiringuito de Jugones.

El delantero argentino de 23 años, estrella en la Argentina de Messi campeona del Mundo en Qatar, pena en la Premier a la sombra de Haaland en el Manchester City. Se tiene que conformar con las migajas de minutos que le deja el noruego, insuficientes para un jugador de su talento. La condena de Julián Álvarez no se llama Guardiola, se llama contrato, que tiene fecha de expiración en junio de 2027.

El club citizen no parece dispuesto a poner fácil la salida de Julián Álvarez, pero el futbolista vería con buenos ojos un cambio de aires para jugar a las órdenes de El Cholo. Para el delantero argentino no deja de ser anómala su situación en el Manchester City después de su extraordinario rendimiento en el Mundial donde se convirtió en el jugador revelación del torneo.

A la sombra de Haaland

Para el Atlético el fichaje de Julián Álvarez vendría a llenar el vacío de Joao Félix, además de volver a tener otro delantero centro de talla mundial después de los Forlán, Falcao o Kun Agüero. Además, Simeone cree que podría mezclar a la perfección con Griezmann, el verdadero jugador franquicia del Atlético que necesita de socios de calidad en ataque para que su juego luzca.

Julián Álvarez –que fue elegido como mejor jugador del mundo en la votación al The Best por el seleccionador español, Luis de la Fuente– sólo ha disputado esta temporada con el Manchester City 10 partidos como titular, seis en Premier y cuatro en Champions, aunque ha participado en 31 encuentros oficiales y ha marcado 10 goles. Para el Atlético sería un fichaje espectacular y para Simeone un sueño cumplido, pero el Manchester City (o, mejor dicho, Guardiola) tiene la última palabra.