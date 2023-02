Luis de la Fuente votó a… ¡Julián Álvarez!

Luis de la Fuente sorprendió a todo el mundo del fútbol con su elección para el premio The Best al mejor jugador del planeta. El seleccionador español se decantó por el delantero argentino Julián Álvarez, que se proclamó campeón mundial con la selección albiceleste, y sus siguientes votos fueron para el joven inglés Jude Bellingham y Luka Modric. De esta forma, el riojano no votó a ninguno de los tres jugadores que más apoyos recabaron en la elección: Leo Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Menos sorprendentes fueron los votos del capitán de la selección española hasta su reciente retirada del equipo nacional, Sergio Busquets, que votó a su amigo Messi. En segunda posición se decantó por su compañero de equipo Robert Lewandowski y su tercera elección fue para Benzema, uno de los grandes ausentes en la gala celebrada en París.

Por su parte, Messi eligió en primer lugar a su amigo Neymar, seguido por Mbappé y Benzema. En cuanto al seleccionador argentino Lionel Scaloni, se decantó por sus pupilos Messi y Julián Álvarez, junto con Modric, dejando sin votos a los dos grandes rivales al premio que eran competencia del 10 argentino.

Además, los votos desde Francia se repartieron de la siguiente manera: Hugo Lloris seleccionó a Mbappé, Benzema y Messi, mientras que Didier Deschamps calcó los mismos votos, eligiendo en segunda posición al delantero del Real Madrid a pesar de que prefirió no recuperarlo para el Mundial de Qatar después de su recuperación.