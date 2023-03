Misil de Joao Félix a Simeone: «Aquí soy libre»

Joao Félix ha atendido a los medios de comunicación este lunes con motivo de la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Chelsea y el Borussia Dortmund. El portugués ha vuelto a mandarle un dardo a Simeone afirmando que en el club británico juega con más libertad. El club inglés tendrá que remontar este martes el 1-0 de Alemania para estar en cuartos de final.

Más libertad

«Es un fútbol diferente, la liga es diferente. La forma de jugar de los equipos en la Liga y la Premier League es totalmente diferente. El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tiene el balón y domina el juego. Así que ese es el juego que me gusta jugar. Me siento muy libre jugando aquí. Me encanta».

Una cesión necesaria

«Creo que la necesitaba. Cuando me fui del Atlético de Madrid pensé que era bueno para mí y para ellos. Así que creo que fue el trato perfecto para probar algo diferente. Siempre traté de hacerlo lo mejor posible y a veces no funcionó. Así que tuve que cambiar para ver si las cosas iban de otra manera. Creo que esta cesión es importante para mí y estoy muy feliz de jugar aquí».

Quedarse en el Chelsea

«¿Si quiero quedarme o no? El futuro nadie lo sabe. Solo estoy concentrado en el partido de mañana. Después de eso, no sabemos qué pasará. Estoy aquí y el club es muy grande, es increíble. Todos los que están detrás del club son muy buenos, así que estoy feliz de estar aquí. La falta de goles es frustrante, para mí y para los delanteros. Pero es fútbol. A veces disparas 10 veces y no anotas, a veces puedes disparar una vez y terminas anotando. Así que hay que seguir trabajando y empujando, y luego aparecerán los goles».

Críticas al entrenador

«Los jugadores no tienen que cargar con toda la culpa. El entrenador no tiene que cargar con toda la culpa. Tenemos que estar juntos, y lo estamos. Estamos con el entrenador, así que perfecto. Y la situación cambiará, eso seguro».

Champions League

«Jugar en Champions siempre es diferente. Es una competición que todo el mundo quiere jugar, pero ahora estoy centrado en el partido de mañana. Tenemos muchos partidos todavía para intentar llegar a la Champions League en la liga, no ha terminado».