Han pasado 24 horas desde la presentación oficial de Xavi Hernández como nuevo entrenador azulgrana. El catalán fue presentado a lo grande en el Camp Nou, invitando a los aficionados a recibir a su nuevo técnico. Joan Laporta definió la jornada como «un día que marcará la historia del Barcelona», contagiado por la ilusión que ha supuesto el regreso de Xavi a casa. Llamativo ha sido que ninguno de los jugadores de la plantilla azulgrana han querido mostrar públicamente su mensaje de bienvenida, como suele ser habitual, a través de las redes sociales.

Después de momentos difíciles y con los ánimos por los suelos, el Barcelona recuperó la ilusión con la llegada de Xavi Hernández y decidió celebrarlo con una fiesta en el Camp Nou para presentar al técnico. Sonaba el himno azulgrana mientras los culés coreaban el nombre de su nuevo técnico, que regresa a casa seis años después de haberse marchado como jugador. Ahora se pondrá al frente del banquillo y ha prometido volver a los orígenes para devolver al Barcelona a la senda del éxito. Una ilusión que comparte el cuerpo técnico, presidente y afición, pero que por ahora no se ha dejado ver entre la plantilla, al menos de cara a la galería.

En un momento donde todo se comparte en las redes sociales, llama la atención que ningún jugador haya decidido publicar algún mensaje de bienvenida a Xavi Hernández, especialmente teniendo a varios jugadores que conocen muy bien al nuevo técnico. Ni Gerard Piqué o Busquets, a los que Xavi aseguró dará mucho peso en el vestuario, se han pronunciado. Pero ni ellos ni el resto de la plantilla.

Sí lo hicieron en su día Ter Stegen, Gavi o Pedri para despedirse de Ronald Koeman en el día en que fue cesado tras caer ante el Rayo Vallecano. Sus mensajes de despedida y agradecimiento aún se mantienen en sus tablones, pero hasta la fecha ningún jugador ha realizado señal alguna de la llegada del nuevo inquilino al banquillo del Camp Nou. Braithwaite, De Jong, Piqué, Coutinho o Pedri han usado las redes sociales en las últimas horas para compartir otro tipo de contenidos, pero ni rastro de alusión a la llegada de Xavi.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Primer entrenamiento. El comienzo de una nueva era. pic.twitter.com/6x7oUbJTqK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2021

Mensaje al vestuario

En el acto de su presentación, Xavi Hernández fue muy claro sobre el plan que tiene de trabajo en su nuevo reto como entrenador del Barcelona. El técnico catalán insistió en varias ocasiones en la necesidad de devolver la disciplina y las normas al vestuario culé, como método infalible para que las cosas funcionen. El de Terrasa ha tenido la oportunidad de ponerse ya al frente del equipo este martes, con un núcleo pequeño de jugadores que no han sido llamados por sus selecciones.

«No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, hemos ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden», dijo Xavi Hernández en su presentación como entrenador, advirtiendo a la plantilla de que habrá que cumplir las nuevas normas que dicte.

😄 Conociendo a los jugadores pic.twitter.com/3PEmCd9fvq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2021

Las palabras de Xavi habrían surtido ya su efecto, pues según ha informado El Chiringuito los jugadores llamados a entrenar hoy en la primera sesión con el ex del Al -Saad han llegado hasta dos horas antes de la hora marcada.