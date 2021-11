Xavi Hernández fue presentado este lunes ante una gran entrada y expectación en el Camp Nou. Le acompañó firme Joan Laporta, único representante del club junto a él. Toda su familia también estuvo sobre el césped para arropar en un momento muy especial para el egarense, que vuelve al club de sus amores como entrenador del banquillo culé. Los aficionados desplazados al templo culé no pararon de aplaudir y corear el nombre de su nuevo técnico en un acto sobre el césped que duró poco más de 10 minutos.

Se hacía de rogar Xavi ante todos los aficionados que se congregaron en el Camp Nou y no quisieron perderse la primera puesta de largo de su nuevo entrenador. Se retrasaba su aparición casi media hora, pero hubo tiempo para regalar aplausos a los padres y hermano –que formará parte del cuerpo técnico– del egarense, animar al público y repasar todo el palmarés que tuvo como jugador defendiendo los colores del Barcelona. La expectación por verle de nuevo sobre el césped era mayúscula.

Subía las escaleras del vestuario culé junto a Joan Laporta, que le pasaba el brazo por encima. Pequeño giro a la grada para responder a los gritos y aplausos, y turno para encarar el inicio de su presentación. «Muchas gracias», apenas iniciaba a mencionar Xavi cuando toda la afición no paró de corear su nombre durante algunos segundos. Le costó arrancar, sensiblemente emocionado, pero lanzó su primer speech motivacional con un claro mensaje y guiño al anterior que vendió y caló por parte de Ronald Koeman: «No quiero emocionarme. Estoy muy ilusionado, quiero daros las gracias al club, a los aficionados. Tengo la piel de gallina. Solo quiero decir una cosa, somos el mejor club del mundo. Trabajaremos con mucha exigencia para trabajar los éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar todos los partidos. Me habéis emocionado, muchas gracias, visca el Barça y visca Catalunya».

Acto seguido, Joan Laporta y Xavi Hernández firmaban los contratos que ligaban al entrenador hasta 2024 al club de sus amores. Seguido, bajo un sinfín de aplausos, ambos posaban con la camiseta del Barça con el nombre de Xavi a la espalda y pronto se unía toda su familia para redondear un día más que especial para el egarense.

El que tomaba la palabra después era Joan Laporta, que aún no había agarrado el micro. «Sólo quiero deciros que hoy es un día que marcará la historia del club. Bienvenido Xavi, familia. Visca el Barça y visca Catalunya Hoy es un día muy emocionante», decía el presidente del Barcelona, enorgullecido por cómo de contenta se mostraba la afición desplazada al estadio: «Los hechos hablan por sí mismo, lo mejor es esto». Xavi recogía el testigo de nuevo del micrófono y lanzaba un mensaje de ayuda a todos los barcelonistas: «Os necesitamos sobre todo en los malos momentos. Estamos en una situación difícil, económica y deportiva. Todavía no me he sentado en el banquillo. Habrá tiempo pero con ilusión, la ilusión es enorme».

Se escucharon muchos cánticos desde la grada del Camp Nou pero sorprendió especialmente. «¡Puta PSG!», cantó la grada en un claro guiño al último robo del cuadro parisino, que se hizo con los servicios de Leo Messi este verano. Algo que dolió y mucho a los aficionados culés como evidenciaron en las gradas. Poco más de 10 minutos fue lo que duró el acto de presentación sobre el césped, que dejó más tiempo esperando a los aficionados que disfrutando de su nuevo entrenador.