Xavi Hernández tuvo unas palabras hacia los jugadores en su presentación como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. El técnico, ya en rueda de prensa y después de disfrutar de un baño de masas sobre el césped del Camp Nou, dejó claro que debe haber unas normas que se deben cumplir para que todo funcione.

«Un poco de orden, no estamos teniendo resultados. Hemos tenido un orden y hemos ido bien, cuando no ha sido así no hemos llegado a competir», afirmó el nuevo técnico del Barcelona, dejando claro que la disciplina será algo innegociable en su etapa como técnico del primer equipo.

«No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden», añadió Xavi, muy claro en sus palabras hacia una plantilla que se encontrará con un cuerpo técnico que les va a exigir al máximo para poder alcanzar los resultados deseados.

Asimismo, Xavi dejó claro que más allá de las normas, intentará ayudar a los futbolistas a manejar la presión, algo que no es fácil en una entidad como el Barça en la que se exige lo máximo. «Mi idea es ayudarles. Es difícil ser jugador del Barça. El tema psicológico es muy duro. Vengo a ayudarles a nivel personal y profesional. Hablar con ellos y hacer equipo».