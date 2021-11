Xavi Hernández compareció en su presentación como entrenador del Fútbol Club Barcelona y aseguró estar preparado para hacerse con los mandos del primer equipo en un momento delicado tanto económica como deportivamente hablando para la entidad. «No quiero emocionarme, estoy muy ilusionado. Quiero dar las gracias al club, a los aficionados. Tengo la piel de gallina», comenzaba Xavi, que aunque pudo evitar las lágrimas, vivió con pasión su primer día como entrenador del Barcelona.

«Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir los éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar cada partido», comentó, ambicioso, antes de zanjar con un mensaje clásico. «Me habéis hecho emocionar, muchas gracias, ¡visca el Barça y visca Cataluña!».

«Es un sueño estar en casa. Siento que el Barça es mi casa, tengo una responsabilidad enorme, llego en un momento delicado pero siento que esto preparado, tengo muchas ganas de entrenar», afirmó el técnico en la entrevista previa publicada en medios oficiales del club, minutos antes de la presentación oficial del técnico.

«Los retos me gustan, soy una persona competitiva, me gusta estar en los mejores sitios y como culé no puedo estar en uno mejor. Considero que hay equipo para hacer grandes cosas y tengo mucha ilusión», añadía un ambicioso Xavi.

Preguntado por la gestación de su fichaje, Xavi contó la situación desde la visión del protagonista del culebrón. «Me vinieron a buscar dos veces pero creía que era pronto. Hemos estado muy bien con la familia en Qatar, han sido seis años muy buenos y estoy muy agradecido. Ahora creo que estoy preparado para asumir el mayor reto de mi carrera como técnico y muy contento de estar en casa».

«El Barça vino a Doha, hemos intentado hacerlo deprisa y corriendo, hoy es el cumpleaños de mi mujer, imagínate el regalo que supone para mí y para ella, nos ha cambiado la vida en cuatro días y creo que es para bien. El reto es espectacular y me dejaré la piel, la vida, para que todo funcione», añadió el nuevo entrenador del Barcelona.

Xavi sabe que no lo tendrá fácil, pero conoce la teoría para triunfar en el Barça. «Sabemos que habrá críticas, presión, muchas expectativas. Eso nos exige trabajar con mucha exigencia. El objetivo no es otro que ganar títulos o al menos, estar cerca de conquistarlos».

Sobre su idea de juego, Xavi no sorprende y apostará por el balón. «Llego preparado, mi ADN Barça no ha cambiado, quiero tener el balón e ir al ataque, no quiero especular. A nivel táctico puedo cambiar pero es la idea de fútbol, presionar arriba, un Barça alegre que crea ocasiones. Hay que recuperar muchas cosas. Hay gran talento joven y la ilusión».

«Es un momento delicado en la historia del club, hay que remar en la misma dirección. Es un reto importante y el Barça tiene que mejorar. Estoy para ayudarles, futbolísticamente, y seguro que lo conseguiremos. Tenemos que ser una familia y remar todos a una», zanjó el entrenador en la entrevista con Barça TV.