La Serie A se queda sin ‘Ley Beckham’: adiós al ahorro del 50% en impuestos para extranjeros

Italia, especialmente la Serie A, se queda sin la famosa ‘Ley Beckham’: a partir de ahora, los clubes italianos no podrán beneficiarse de la polémica ley que les permitía ahorrarse el 50% de los impuestos en sueldos de los futbolistas no italianos, de todos los extranjeros. A partir del próximo año ya no se aplicará tras la decisión del Consejo de Ministros italiano de no prorrogar dicha ley, especialmente con un Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia y líder de Liga Norte, que abocaba que mantenerla era «inmoral».

El Decreto Crescita, como se llama realmente esta ‘Ley Beckham’, supondría un grave revés para los grandes clubes italianos, que perderían mucho músculo económico al tener que pagar mucho más en salarios a sus futbolistas extranjeros, que ya de por sí en la competición suponen un buen número de efectivos para los clubes punteros.

«Con asombro y preocupación», así recibía y se mostraba la Serie A tras conocer la información que llegaba desde el Consejo de Ministro con la intención de no prorrogar el «régimen fiscal especial para los trabajadores deportivos impatriados», recuperando los impuestos perdidos, como señalan a través de un comunicado en el que expresan y detallan que ésta puede ocasionar «una menor competitividad de los equipos, con la consiguiente reducción de ingresos y menos recursos» para sus respectivas canteras, así como «menos actividades relacionadas» con el fútbol y, por ende, «también menos ingresos para el fisco».

«Ha prevalecido una visión distorsionada y cliché del fútbol profesional, una vez más falaz: una visión que lamentablemente no tener en cuenta el extraordinario papel económico, así como social y cultural que este sector industrial desempeña en Italia», añaden en el comunicado desde la Serie A, donde esperan que se pueda corregir la decisión sobre los impuestos que consideran un «error» y que «perjudica no sólo al fútbol italiano, sino a todo el deporte y sus importantes actividades relacionadas».

Las reacciones no se han hecho esperar en relación a la no prórroga del Decreto Crescita, que supone un terremoto en el Calcio que tendrán que reestructurar toda su estrategia deportiva y económica.

Por ejemplo Claudio Lotito, presidente de la Lazio, apuntaba en declaraciones para Notizie.com, que la decisión tomada es «una tontería» y que más pronto que tarde «se darán cuenta del error». «El Estado tampoco percibirá dinero: si atraes a un extranjero que paga impuestos en Italia será mejor de uno que no viene y no paga nada, ¿no? Nuestra liga perderá competitividad», explicaba el dirigente de los biancocelesti, que zanjaba: «El año pasado hubo tres equipos en las finales europeas, ahora veremos. Los próximos equipos los decidirá la Asociación de Futbolistas, ya que ellos hicieron todo lo posible para cancelar la norma. Algunos clubes quedarán destruidos, y en el medio hay Milan, Juve, Roma…».

Con anterioridad, cuando los rumores de esta norma ya estaban en marcha, el consejero delegado del Milan, Giorgio Furlani, también aludió a este posible desenlace con una postura muy clara: «Anular los beneficios del Decreto Crescita sería la destrucción del fútbol italiano».