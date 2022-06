El relato más duro de Ana Peleteiro: confiesa que sufrió abusos sexuales

Ana Peleteiro ha confesado que sufrió abusos sexuales por parte de una ex pareja. La atleta española ha denunciado este hecho durante una entrevista en un estremecedor relato que se ha convertido en viral.

Todo ocurrió durante una entrevista que Ana Peleteiro concedió a Sindy Takanashi en el programa Las uñas de Flooxer. Ahí la atleta española confesó uno de los momentos más duros de su vida.

«Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual», comenzó afirmando una Ana Peleteiro que dio más detalles sobre los hechos sucedidos con una ex pareja.

🗣"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja" 💥Descubre la entrevista completa de @apeleteirob en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/S7fF8Rc17N — Flooxer (@flooxer) June 19, 2022

«Me di cuenta entonces que había sufrido abusos sexuales. Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas», continuó Peleteiro.