Cristiano Ronaldo se vengó de las palabras de Álvaro Domínguez, quien dijo que no era una leyenda del fútbol.

Cristiano Ronaldo ha callado muchas bocas tras eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de Champions. Aunque si hubo una boca que se había agradado antes del partido fue la del ex jugador colchonero Álvaro Domínguez, quien menospreció al portugués en una entrevista en ‘TMW’.

“Cristiano no me sorprende porque ya lo conocemos todos. Es un tipo que sabe cómo hacerse odiar deportivamente y por comportamientos como ese (refiriéndose a su encontronazo en el Wanda en la ida) no será recordado como una leyenda del fútbol, como Messi, Xavi, Iniesta o Zidane…”, dijo el defensa.

El tiempo, sin embargo, puso a cada uno en su sitió con Cristiano Ronaldo anotando un hat-trick histórico para remontar la eliminatoria. No es la primera vez que el luso se enfunda de esta manera la capa de superhéroe en la Champions. Contra el Wolfsburgo en 2016 y jugando en el Real Madrid remontó un 2-0 adverso con un hat-trick marca de la casa. Álvaro Domínguez se tendrá ahora que esconder una buena temporada.