¿Por qué juegan el Real Madrid y el Barcelona entre semana en la Liga?

Tras un nuevo empate y una victoria de Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente, en LaLiga, ambos conjuntos vuelven a disputar el campeonato nacional durante este martes 2 y miércoles 3 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, algo que el resto de clubes de la categoría no harán, pues estos jugarán la segunda ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria en la que Barça, Madrid, Atleti y Athletic están exentos de disputarla por su clasificación para la próxima Supercopa de España, que se celebrará a principios del mes de enero del 2026. ¿Por qué juegan Real Madrid y Barça entre semana?.

Por qué juegan Real Madrid y Barça entre semana

Tal y como hemos comentado líneas atrás, Real Madrid y FC Barcelona volverán a disputar una nueva jornada de Liga en las próximas horas con motivo de adelantar la jornada liguera número 19 por la disputa de la Supercopa de España durante el próximo 7 y 8 de enero, donde se jugarán las semifinales entre FC Barcelona-Athletic Club y Real Madrid-Atlético de Madrid. Los clubes ganadores de ambos choques, días más tarde, es decir, el domingo 11, se jugarán el título en la ciudad arábica de Jeddah.

⚽ #BarçaAtleti

💫 Lucha de gigantes 📝 La PREVIA del partidazo del Spotify Camp Nou 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025

Contra quién juega el Real Madrid y Barcelona entre semana

Tras adelantar la jornada 19 de Liga, Real Madrid y FC Barcelona volverán a las andadas en el campeonato en un momento donde ambos conjuntos no superan su mejor momento de forma, sobre todo el equipo de Xabi Alonso, que lleva tres pinchazos consecutivos fuera de casa, ante Rayo, Elche y Girona, y ahora visitará el siempre complicado estadio de San Mamés para enfrentarse al Athletic Club. En cambio, los de Flick, para el importante encuentro ante el Atleti, han recuperado a sus máximos efectivos: Pedri, Raphinha, Yamal y Joan García, que serán seguramente de la partido en el once titular este martes 2 de diciembre, a partir de las 21:00 horas.

FC Barcelona-Atlético de Madrid: martes 2 de diciembre, a partir de las 21:00 horas

Athletic Club-Real Madrid: miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19:00 horas.

❤🤍 ¿Qué aficionado del @Atleti no recuerda este tanto de @diegogodin en el BarçaAtleti? LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/LMdlcYw84F — LALIGA (@LaLiga) December 2, 2025

De qué jornada de Liga son los partidos del Real Madrid y Barcelona

Los choques entre Barça-Atlético de Madrid y Athletic-Real Madrid corresponden a la jornada número 19, fecha donde se disputará la famosa Supercopa de España en Arabia Saudí. Ambos duelos, que serán importantes de cara a la lucha por La Liga, pues solo les separan tres puntos en la tabla clasificatoria (1º Barça: 34 pts; 2º Real Madrid: 33 y 4ºAtlético de Madrid, 31), se podrán disfrutar a través de las pantallas de Movistar Plus+, en caso del primero, y en las pantallas de DAZN, en caso del segundo choque, además de poder seguir minuto a minuto los esperados partidos en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra.