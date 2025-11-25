Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Inter de Milán de la Champions League. Este Atlético - Inter es de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Metropolitano El Atlético intentará llevarse los tres puntos en este partido tan complicado ante el Inter de Milán

El Atlético de Madrid y el Inter de Milán se ven las caras en un auténtico partidazo en esta quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los colchoneros están obligados a ganar para engancharse a los puestos altos de la clasificación, ya que todavía mantienen vivo en objetico de clasificarse para los octavos de forma directa. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo que se disputa en el Metropolitano.

Cuándo se juega el partido de la Champions League Atlético de Madrid – Inter de Milán

El Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán en el Metropolitano para jugar el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Los pupilos del Cholo Simeone han perdido dos partidos en esta ronda -Liverpool y Arsenal- por lo que ahora deben hacerse fuertes en su casa ante uno de los favoritos a llegar a las últimas rondas de la máxima competición continental. Los neroazzurri han arrancado esta fecha en la tercera plaza con pleno de triunfos, por lo que serán un rival muy complicado para unos colchoneros que llegan en un gran estado de forma.

Horario del Atlético de Madrid – Inter de Milán de la Champions League

La UEFA ha programado este frenético Atlético de Madrid – Inter de Milán de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 26 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el horario habitual de este torneo, por lo que el balón deberá empezar a rodar a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir sin incidentes en la previa entre las aficiones para que el choque comience de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Inter de Milán en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva de forma íntegra todos los partidos de la máxima competición continental. Este Atlético de Madrid – Inter de Milán correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo por el canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol del viejo continente, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del cuadro rojiblanco y los amantes de las competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Inter de Milán de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que recordar que este operador tiene su página web disponible para todos sus clientes para que puedan ver lo que suceda en el Metropolitano con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en este jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a los equipos españoles que participan en ella. Cuando termine el Atlético de Madrid – Inter de Milán publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en el Metropolitano en el post partido.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Inter de Milán

Por otro lado, todos aquellos hinchas colchoneros que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este choque de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, RNE, Cope, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para narrar todo lo que esté ocurriendo en este emocionante Atlético de Madrid – Inter de Milán.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Inter de Milán

El Metropolitano, localizado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se celebrará este Atlético de Madrid – Inter de Milán de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se convirtió en la casa de todos los colchoneros en 2017 cuando se trasladaron allí provenientes del Vicente Calderón. Tiene un aforo para 70.000 espectadores y se espera que se viva un gran ambiente este miércoles con una afición entregada para ayudar a los suyos a lograr el triunfo.

La UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier para que imparta justicia en este Atlético de Madrid – Inter de Milán correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará su compatriota Willy Delajod revisando todas las acciones polémicas para, si considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizarla al monitor que se encontrará instalado en la banda del Metropolitano.