A Gerard Piqué le ha comido la lengua el gato. La terrible racha del Barça le ha llevado a tomar un papel mucho más discreto del que acostumbraba el catalán, especialmente en sus redes sociales. El central culé ha pasado a segundo plano con todo lo referente al primer equipo del Barcelona y está solamente centrado en sus otros negocios ajenos al club, volcándose especialmente en el tenis y su nueva Copa Davis y varios proyectos que tiene por delante con el streamer Ibai Llanos.

El mal momento del Barça, antes y después de la llegada de Xavi Hernández, ha llevado al catalán a reducir notablemente su exposición pública en todo lo referente al Barça en sus redes sociales. Ya desde la llegada del egarense al banquillo se implantó un código interno sobre todo esto pero no deja de ser anecdótico como ha cambiado la dialéctica de Piqué sobre el primer equipo.

El fundador y presidente de Kosmos está centrado plenamente en estos momentos en sus proyectos externos al Barça. Si se echa un vistazo rápido a redes sociales, sus últimas publicaciones tienen poca incidencia con el entorno culé y está plenamente centradas en su Copa Davis. «¡Felicitaciones a la selección rusa por convertirse en campeones de Davis Cup!», escribía este pasado 5 de diciembre con motivo de la victoria de los rusos en el torneo tenístico. Los tres anteriores a este tuit también son referentes a la Copa Davis, dos retuits a la cuenta oficial y otro referente a los datos televisivos de share en Italia de su torneo.

Congratulations to the Russian team for becoming @DavisCup 2021 Champions! https://t.co/zhxJlewMSe

— Gerard Piqué (@3gerardpique) December 5, 2021