El mejor restaurante de carretera de la A-5 es extremeño: lo recomienda la Guía Repsol y lleva 60 años abierto

Hay locales en las autopistas españolas que ganan fama por atender a cientos de comensales en un día, pero en la A-5 extremeña hay un restaurante de carretera que se ha hecho famoso por su apuesta por la cocina tradicional.

Hablamos del restaurante de carretera El Chupi, que abrió sus puertas por primera vez hace ya seis décadas. Desde entonces no sólo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, sino que se ha convertido en un referente gastronómico hasta conseguir que la Guía Repsol lo premie con un solete.

Desde 2007 tiene su ubicación definitiva en la calle Antonio de Nebrija de Badajoz, muy cerca de la autovía, y cuenta con una especialidad clara: las chuletas de cordero cocinadas a fuego lento y la casquería.

El restaurante de carretera de Badajoz que triunfa gracias a las chuletas de cordero

Ahora El Chupi es un restaurante de carretera reconocido por la Guía Repsol, pero el camino no siempre fue igual de fácil. Para triunfar durante 60 años es necesario llevar a cabo muchos cambios.

EL secreto, según sus propietarios, los hermanos Camilo y Paco Remedios, está en el respeto a las recetas tradicionales y en un trato cercano con el cliente, para que cada visita sea una experiencia familiar.

«Nací detrás de una barra y estaba abocado a esto», recuerda Camilo, que heredó el negocio que su propio padre levantó en 1965. Esa responsabilidad intergeneracional hace que se esfuercen al máximo.

Y es que si algo caracteriza a este restaurante de carretera en Badajoz es la contundencia de su carta. Lo mejor son las chuletas de cordero, da igual si las pides a la brasa o empanadas, son lo más pedido y hay razones para ello.

Además, también han llamado la atención por su selección de casquería: callos, mollejas, morro, etc. Por supuesto, siempre apostando por los productos de proximidad.

El restaurante de carretera que se reinventó hasta aparecer en las mejores guías

Desde 1965 El Chupi ha pasado por varias ubicaciones, pero hace 18 años que está en el mismo sitio: en una calle justo al lado de la avenida de Elvas, la antigua carretera que une Badajoz con Portugal.

Es decir, es un punto de descanso perfecto si estás en Extremadura. Por eso tienen la responsabilidad de ofrecer la mejor comida posible a todos los que pasen por la A-5.

Además, está muy cerca de un hotel y de un hospital, por lo que deben estar preparados para ofrecer comida para muchas personas. Si sumas buen trato, precios populares y comida sabrosa el resultado sólo podía ser uno: conseguir el solete de la Guía Repsol.

Los clientes extremeños opinan del restaurante ‘El Chupi’

Hay restaurantes que se hacen muy famosos por servir la comida más picante de España, pero El Chupi ha conseguido destacar por algo mucho más básico: buen precio y comida tradicional.

«La comida estaba muy rica, con raciones grandes y de buena calidad. El trato fue excelente y cercano. Es recomendable para una parada en el viaje, como fue nuestro caso», resumía un comensal.

Otro cliente destacaba lo mejor del local: «Un restaurante donde la calidad de los productos y el servicio son excelentes. Como platos especiales tienen las chuletas de cordero y varios de casquería».