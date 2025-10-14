La paz de Trump causa estragos: ni 30 propalestinos se manifestaron contra el Tenerife-Herzliya israelí

La paz firmada entre Israel y Palestina gracias a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya causa estragos en nuestro país. La primera visita a nuestro país de un equipo israelí tras lo ocurrido en la Vuelta a España 2025, cuando los radicales, apoyados por el Gobierno de Pedro Sánchez, boicotearon varias etapas, incluida la última en Madrid con una megaprotesta violenta, ha estado marcada por la ausencia de manifestantes.

Apenas 30 personas se congregaron en las puertas del pabellón Santiago Martín en La Laguna, donde el Tenerife, equipo español de baloncesto, se enfrenta a partir de las 21:00 horas al Bnei Herzliya israelí. El partido, al disputarse a puerta vacía, está marcado por la seguridad al no prohibirse el acceso de cualquier aficionado, sea propalestino o no.

❌🏀 Partido a puerta cerrada del @CB1939Canarias ante el Bnei Herzliya israelí ‼️🏟️ Concentración y pancartas en las puertas del pabellón Santiago Martín 📹Via @mdaswani y @alexarbelo pic.twitter.com/OZKluYUBqZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 14, 2025

El portavoz del colectivo de apoyo a Palestina en Tenerife, Gonzalo Rodríguez, ofreció unas palabras a los medios de comunicación desplazados al Santiago Martín: «El equipo israelí representa un estado genocida que viene cometiendo crímenes de guerra desde hace más de 77 años». «El genocidio de ningún modo puede ser ocultado. El nuevo plan trumpista plantea el desarrollo de una paz que no es más que la paz de los muertos», añadió.

Triple visita israelí a España tras la paz de Trump

Pero el Tenerife-Herzliya no será el único entre españoles e israelíes que se dispute esta semana en nuestro país. También el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de la Euroliga (miércoles a las 20:30 horas) y el Manresa-Hapoel Jerusalén de la Eurocup (miércoles, 20:45). Ambos, al igual que el de este martes en La Laguna, se celebrarán a puerta cerrada para proteger la seguridad de los jugadores ante la posible repetición de episodios como los de la Vuelta ciclista. Todo ello tras alcanzarse un acuerdo histórico de paz y liberación de rehenes entre Hamás e Israel.