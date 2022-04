En RAC1 no levantan cabeza. Después de la dura noche vivida el pasado martes, con la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Champions League, dos días después han vuelto a sufrir un nuevo revés, con la eliminación del Barcelona de la Europa League. Los tres goles del Eintracht de Frankfurt silenciaron a la radio autonómica catalana, que no se podía creer que el conjunto culé repitiese su ya habitual ridículo europeo de cada temporada. Entre lamentos de «vergonya» narraron la imagen dada por el club, ya no sólo en lo deportivo, si no en lo institucional, debido al estado de las gradas, plagadas de aficionados alemanes.