RAC1 vivió su noche más negra: de reírse del Madrid a tener que admitir su hegemonía

RAC1 tiene un gafe con el Real Madrid del que no consigue librarse. La emisora catalana decidió no dar en directo el partido del equipo blanco ante el Chelsea dando por seguro que no habría remontada. En el minuto 30 de la segunda mitad, la radio de los culés enchufó el partido con el tercer tanto del Chelsea. «El Madrid es un flan, es la tragedia del Bernabéu», se mofaba en la emisora de cabecera del Barça.

La historia es conocida por todo el mundo. Rodrygo marcaría el gol que forzó la prórroga y Benzema el del pase a semifinales generando un nuevo funeral en RAC1. «Son los mejores en estas situaciones. No hay otro club que se levante así», terminaron reconociendo.