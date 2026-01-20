No es fake ni IA: la mujer de Messi tira abajo las redes con varias fotos muy subidas de tono

Antonela Roccuzzo, mujer de Leo Messi, lo ha vuelto a hacer. La argentina ha revolucionado las redes sociales publicando varias fotos subidas de tono presumiendo de figura. La influencer, madre de los hijos del ahora futbolista del Inter Miami, aparece en bikini luciendo cuerpazo en varias fotografías, alguna en la que aparece con Messi y otras en las que sale ella sola.

A sus 37 años, Antonela Roccuzzo no tiene problema en posar con un tanga y demostrar que está más en forma que nunca. La argentina habitualmente comparte sus sesiones de entrenamiento en su perfil de Instagram, en el que también hace colaboraciones con marcas. Pero esta última publicación se trataba de algo simplemente personal, varias imágenes de su galería que han revolucionado a sus millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)



La relación entre Messi y Antonela Roccuzzo

Leo Messi y Antonela Roccuzzo continúan siendo una de las parejas más conocidas del deporte y el espectáculo a nivel mundial. Unidos desde la infancia en Rosario, su historia de amor ha crecido a la par de la carrera del futbolista. A lo largo de los años, ambos han sabido mantener un perfil familiar, aunque obviamente la repercusión de todo lo que hacen es enorme, antes en Europa y ahora en Estados Unidos.

Antonela Roccuzzo ha logrado consolidar su propia identidad pública, destacándose como empresaria e influencer, con una fuerte presencia en redes sociales y colaboraciones con reconocidas marcas internacionales. Al mismo tiempo, ha sido un apoyo constante en la carrera de Messi, acompañándolo en cada etapa, desde sus inicios en el Barcelona hasta su actualidad en el fútbol internacional. Juntos forman una familia con sus tres hijos, quienes suelen aparecer en momentos clave de celebraciones deportivas y personales.

En cada aparición pública, Messi y Antonela Roccuzzo reflejan una imagen de complicidad y sencillez que conecta con el público. Ya sea en eventos deportivos, actos benéficos o celebraciones familiares, la pareja se muestra siempre radiante, como ha ocurrido en este último post de la argentina. Una historia que sigue despertando interés, consolidándolos como una de las parejas más seguidas del ámbito deportivo.