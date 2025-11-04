Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ha protagonizado un vídeo viral Tras ser abordada por el influencer Ziv Tamir en una pista de pádel de Miami No reconoció a la argentina y llegó a preguntarle cómo se ganaba la vida

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ha protagonizado un vídeo viral tras ser abordada por el influencer Ziv Tamir en una pista de pádel de Miami. En las imágenes se ve al creador de contenido, conocido por su afición a los relojes de lujo, que centró su atención en el exclusivo modelo Tiffany que la argentina lucía en su muñeca.

La secuencia muestra a Antonela Roccuzzo saliendo de un partido de pádel acompañada de amigas y al ser abordada por Ziv Tamir, el influencer empezó a preguntar por el elegante reloj que llevaba sin saber ni quién era y llegándole a preguntar a la mujer de Messi por cómo se ganaba la vida. El influencer, apodado ‘el chico de los relojes’, genera contenido viral entrevistando espontáneamente a personas sobre sus relojes de lujo y ya realizó la misma pregunta a celebridades como Jennifer Lopez y Emma Stone.