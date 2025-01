Durante muchos años, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo fueron las parejas de dos jugadores que eran grandes rivales sobre el césped, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Cuando ambos defendían al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, eran los dos mejores jugadores del mundo, peleaban por títulos y también por galardones individuales. Sin embargo, nunca se llevaron mal e incluso después se han saludado y han hablado cariñosamente.

Hace unos meses, en las redes sociales se habló mucho de que ambas influencers habían empezado a seguirse. De hecho, coinciden en algunas de colaboraciones con marcas y su contenido es parecido, aunque Georgina Rodríguez sea mucho más activa. Ahora, vuelven a dar que hablar precisamente por la buena relación entre ellas, pues ambas han reaccionado a posts de la otra con cariñosos comentarios. «Preciosa», le escribe la mujer de Cristiano a la de Messi en una publicación junto a un corazón. «Beautiful», fue el comentario de Antonela a Georgina en otro post.

Cristiano Ronaldo’s wife and Lionel Messi’s wife complimenting each other on IG ❤️❤️ pic.twitter.com/CkpLAlTyaF

— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) January 28, 2025