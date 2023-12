Al igual que de sus parejas, de las WAGs más famosas del mundo se conocen ya todo tipo de detalles. Sus profesiones, sus amigos, las firmas con las que trabajan, su manera de alimentarse, los ejercicios que hacen para mantenerse en forma, sus destinos favoritos para viajar, las marcas que les gusta lucir… Sin embargo, en las últimas horas ha salido a la luz un nuevo ranking de las diez mujeres de futbolistas que más dinero ganan, en el que hay algunas sorpresas.

El portal Gambling Zone hace una especie de cálculo con las cantidades que han ganado las parejas de los futbolistas por sí mismas, dejando de lado lo que entre en casa gracias a la profesión de sus novios, de las mejor pagadas del planeta. Un sorprendente Top 10 que año tras año lidera Victoria Beckham, esposa de David Beckham desde hace décadas, con una fortuna valorada en unos 64 millones de euros de su faceta como cantante de las ‘Spice Girl’, sus marcas de moda, etc.

Por detrás, con unos 55 millones de euros, aparece Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos y madre de sus hijos, que sigue muy activa en lo profesional como presentadora, modelo o colaboradora de programas como El Hormiguero. En el tercer lugar irrumpe Anna Maria Lewandowska, mujer del delantero del Barcelona. Hablamos de una deportista polaca, competidora de kárate y especialista en alimentación, motivadora y entrenadora personal que arrasa en su faceta como empresaria en las redes sociales y dispone de unos 41 millones de euros. La cuarta, desconocida por muchos en nuestro país, es Ann-Kathrin Gotze, mujer del futbolista alemán que tendría unos 32 kilos en el banco.

Las WAGs que más dinero ganan

En quinta posición aparece este año Antonela Roccuzzo, sin duda una de las WAGs más famosas del mundo. La pareja de Leo Messi tiene unos 8 millones de euros gracias a sus negocios y también a su faceta como modelo e influencer colaborando con lujosas firmas de ropa. La siguiente es Coleen Rooney con unos 17 millones de euros, seguida de la ex tenista Ana Ivanovic, mujer de Bastian Schweinsteiger y madre de sus hijos, que tiene unos 14 millones fruto de su carrera como deportista y de sus proyectos profesionales posteriores.

Sorprende que Georgina Rodríguez ocupe el octavo lugar en este ranking. La influencer, pareja de Cristiano Ronaldo, no para de trabajar en sus proyectos profesionales y Netflix ya ha lanzado dos temporadas de su reality. Además, sus colaboraciones en redes sociales son de las más caras en todo el mundo. La de Jaca tendría unos 11 millones de euros de fortuna según este estudio, aunque muchos dudan de esta cifra.

La novena es Perrie Edwards. La estrella de Little Mix, de 29 años, recientemente dio la bienvenida a un bebé con su pareja Alex Oxlade-Chamberlain, jugador del Liverpool. Fue miembro del grupo de chicas Serie 8 que ganó The X Factor en 2011, y Little Mix se ha convertido en uno de los grupos femeninos más vendidos de todos los tiempos, de ahí sus 8 millones de euros. Rebekah Vardy, mujer del delantero muy conocida tras su enfrentamiento con la mujer de Rooney, es la décima con unos 3,5 millones.