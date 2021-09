Shakira ha sido nombrada la mujer de futbolista más exitosa del planeta, al menos según recoge el ranking elaborado por ‘SlotsUp’, un listado en el que sorprende no ver a influencers como Georgina Rodríguez o Wanda Nara. Y es que es un Top 10 algo especial, pues se tienen en cuenta condicionantes como el dinero ganado, los seguidores en las redes sociales, sus parejas, las escuchas en Spotify…

La líder de este ranking es Shakira, pareja de Piqué y madre de sus dos hijos. La cantante colombiana de 44 años supera a todas sus competidoras por varios motivos, en especial por los 250 millones de euros que se calcula que ha ganado y las escuchas en Spotify, pero también va sobrada de seguidores en las redes sociales. La segunda es Victoria Beckham, esposa de David y madre de sus cuatro hijos. Como miembro de las Spice Girls vendió más 100 millones de discos en todo el mundo y suma la asombrosa cantidad de 326 millones de libras en base a su música.

Perrie Edwards es la tercera. La estrella de Little Mix, de 28 años, recientemente dio la bienvenida a un bebé con su pareja Alex Oxlade-Chamberlain, jugador del Liverpool. Fue miembro del grupo de chicas Serie 8 que ganó The X Factor en 2011, y Little Mix se ha convertido en uno de los grupos femeninos más vendidos de todos los tiempos. También se dedica al mundo de la música Oriana Sabatini (4ª), pareja de Dybala, que además es modelo y actriz y que arrasa en las redes sociales.

Pilar Rubio, única española

La quinta es Leigh-Anne Pinnock, compañera de banda de Little Mix de Edwards y novia del delantero del Queen Park Rangers Andre Gray desde 2016. El mes pasado dio a luz a gemelos con el ariete. En sexto lugar aparece Anna Lewandowska, Esposa del CRACK del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, una deportista que ahora se dedica al asesoramiento y que es un gran reclamo en su país, Polonia.

Pilar Rubio aparece en séptimo lugar y es la primera española. Casada con Ramos y con cuatro hijos, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ destaca por sus ganancias en Instagram y sus seguidores. Por detrás de ella, Coleen Rooney, mujer Wayne Rooney, con el que comparte su vida desde que eran adolescentes. Hace unas semanas el ex delantero del United protagonizó un escándalo que Coleen le habrá tenido que perdonar. Las dos últimas son Abbey Clancy, esposa del espigado ex delantero Peter Crouch, y Christine Lampard, mujer de la leyenda del Chelsea Frank Lampard.