Negreira presenció desde el palco el atraco arbitral de Clos Gómez al Alavés que le dio la Copa al Barça

La final de la Copa del Rey de 2017, disputada entre el F.C. Barcelona y el Alavés con victoria del club blaugrana, estuvo marcada por la polémica arbitral. El árbitro Carlos Clos Gómez, actual jefe del VAR, validó un gol en claro fuera de juego de Neymar que adelantó al Barça en el marcador e influyó en el desarrollo del encuentro, que terminó 3 a 1 y con protestas del club vitoriano. De aquella final se sabe que el hijo de Negreira adelantó, con tres meses de anticipación, el nombre del colegiado designado mediante un mensaje enviado a la directiva. Ahora, OKDIARIO ha constado que su padre, José María Enríquez Negreira, presenció desde el palco aquel encuentro tan favorable para su cliente, y en el que se despidió del arbitraje uno de los colegiados más señalados por pitar a favor del club blaugrana.

Entre el material que tiene en su poder la Fiscalía Anticorrupción para investigar el caso Negreira, hay un documento remitido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que recoge los gastos de representación y dietas que le fueron abonados al ex número 2 de los árbitros españoles entre los ejercicios 2016 y 2018. Un informe que permite situar en el espacio y tiempo las tareas de representación que Negreira ejerció como cargo directivo del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Entre esos gastos que Negreira pasó al CTA y que le fueron abonados, hay un apunte contable que le sitúa en aquella final de Copa de 2017. «Enríquez. Gastos asistencia final Copa S.M. El Rey». El importe, de 179 euros, no era muy abultado, posiblemente de transporte o noche de alojamiento. Pero lo significativo es que le sitúa en aquel palco de autoridades del Vicente Calderón, zona privilegiada en la que la RFEF tiene entradas reservadas para sus directivos en este tipo de encuentros.

«Será Clos Gómez»

Aquel partido pasó a la historia por un polémico arbitraje de Clos Gómez, un árbitro abiertamente señalado por su predisposición a pitar favorablemente al club blaugrana. Ocurrió también aquella noche, con un gol en fuera de juego que marcó todo el partido al adelantar al Barça cuando peor lo estaba pasando sobre el campo.

Y aquella final de Copa en la que estuvo presente Enríquez Negreira, además, fue la misma con la que su hijo se apuntó un tanto con la directiva del Barça en el momento en el que tanteaba al club para pasar a formar parte de su plantilla técnica como analista. «Será Clos Gómez, al 99%», le adelantó Negreira Jr. a Albert Soler, directivo blaugrana -está imputado en la causa-. Su rival, el Alavés, no sabría el nombre del colegiado hasta unos días antes de la final, con su designación oficial.

Premio

OKDIARIO ya desveló que el antiguo Comité premió a Carlos Clos Gómez con aquella final después de un Clásico plagado de errores en favor del Barcelona, como reconoce el hijo del que fuera número 2 de los árbitros en sus informes.

A raíz del caso Negreira se conoció una norma que, en principio, imperaba en el CTA. El aviso de Javier Enríquez al Barcelona, tres meses antes de la final de Copa 2017, de que sería Clos Gómez el que la pitara, se escudó en que era una práctica habitual con los árbitros que se retiran. Sin embargo, no sucedió un año antes, en 2016, cuando colgó el silbato Velasco Carballo y la final la pitó Del Cerro Grande, ni tampoco en las tres anteriores.

A partir de ahí, ha sucedido en dos de las cinco finales de Copa que se han jugado. Fernández Borbalán se retiraba en 2018, pero no podía arbitrar la final al jugarla el Sevilla y pertenecer él al Colegio Andaluz. Sí se cumpliría un año después, en 2019, con Undiano Mallenco, y en 2021 con Estrada Fernández, que arbitró la final aplazada de 2020 disputada entre Athletic y Real Sociedad. De cara a esta edición, existía la oportunidad de que premiaran a uno de los dos árbitros que se retiran al término del curso, pero no sucederá. El colegiado de la final Real Madrid-Osasuna será José María Sánchez Martínez , que no tiene previsto jubilarse. Los que sí lo harán son Mateu Lahoz y Del Cerro Grande, que al no ser designados apuntalan las sospechas a que el hijo de Negreira disponía de información privilegiada gracias a la labor de su padre al frente del CTA.