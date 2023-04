La inspección de la Agencia Tributaria pilló entre los papeles de Dasnil 95, empresa del ex árbitro José María Enriquez Negreira, deducciones de más de medio millón de euros en gastos que eran «no deducibles», según el sumario del caso Negreira. La Agencia Tributaria, al revisar las declaraciones del ex árbitro, descubrió que entre los años 2016 y 2019 ocultó en su contabilidad 31.918,77 euros en ingresos que no declaró para no pagar impuestos por ellos. Y a la par, con el mismo fin, incluyó en la contabilidad de gastos facturas cuyos conceptos no podía desgravarse legalmente porque, según Hacienda, no está acreditado que estuvieran ligados a la actividad económica que ejerció o directamente son conceptos no deducibles. En el caso de los gastos, el intento de Negreira intentó colarle a la Agencia Tributaria 492.302,63 euros por gastos no deducibles, incluyendo la parte correspondiente al IVA soportado por esas facturas que no debió incluir en su contabilidad. En total, fueron 524.221,40 euros.

En el primero de los casos José María Enríquez Negreira habría eludido 29 ingresos en su empresa Dasnil 95 que no declaró, como el ingreso de un cheque el 11 de mayo de 2016 por 3.960 euros, un traspaso de fondos entre depósitos de 12.000 euros o un ingreso directamente por medio del cajero automático de 1.000 euros el 3 de octubre de 2019, según los informes de la Agencia Tributaria.

En el segundo caso, Negreira tramitó ante la Agencia Tributaria gastos de su empresa entre 2016 y 2019 y se los intentó deducir. Pero cuando el caso llegó a Hacienda y revisaron en profundidad las cuentas, los inspectores descubrieron que había 496 facturas declaradas como gastos deducibles que no lo eran. En este caso eran 492.302,63 euros referentes a casi medio millar de facturas.

Entre estos gastos, por ejemplo, la compra de 1.500 tarjetas rojas y amarillas y el mismo número de portatarjetas por 4.460 euros, que Hacienda entendió que no eran gastos deducibles con el trabajo de Dasnil 95, al igual que 2.000 monedas de plástico, que se usan para sortear los campos o el saque al inicio de los partidos, por 2.032,80 euros. El objeto social de Dasnil 95 es el de realización de trabajos publicitarios.

Hacienda también rechazó devolver el IVA de la compra de varios jamones a la empresa Comercial Geraldes por 2.294,77 euros el 30 de noviembre de 2016. El ex árbitro también intentó deducirse de la Agencia Tributaria los renting de los vehículos de la marca Mercedes a nombre de la empresa por 1.285 euros mensuales, e incluso la compra de uno de ellos por 31.851 euros el 7 de marzo de 2016. Negreira parecía ser un enamorado de la marca y el 20 de junio de 2019 Dasnil 95 pagó 42.500 por otro vehículo de esta misma enseña. Las empresas incluso se compraban coches entre ellas, así Dasnil compró un coche a Nilsad, otra de las compañías de la trama Negreira, por 2.541 euros el 1 de marzo de 2016.

Gustos caros

Javier Enríquez Romero, hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) parece haber heredado los gustos caros de su padre. De hecho es propietario de un exclusivo inmueble en una de las mejores zonas de Barcelona. El coach, también investigado en la trama Negreira se compró una casa de tres plantas con jardín en la localidad de Esplugues del Llobregat, a escasos 15 minutos a pie del barrio de Pedralbes, según la información que figura en el Registro de la Propiedad.