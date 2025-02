Brasil e Inglaterra están de luto. Vini Desouza, futbolista brasileño de 19 años que militaba en el Warrington Town FC de la National League North (sexta división inglesa), ha muerto de forma repentina sin que todavía se conozcan las causas del inesperado y doloroso fallecimiento.

«Warrington Town lamenta informar el fallecimiento del jugador del equipo juvenil Vini Desouza… Nacido en Brasil, Vini creció en Portugal antes de mudarse a Walkden, cerca de Manchester, hace 10 años», informó el club inglés confirmando la muerte de la joven promesa brasileña, clave en el equipo Sub-21 del Warrington. De hecho, esta temporada Vini Desouza llevaba 7 goles en 13 partidos. En total, el centrocampista nacido en Brasil sumaba 17 goles y 12 asistencias en 42 partidos para el equipo Sub-18 y Sub-21 del club en las últimas dos temporadas, lo que le sirvió para debutar con el primer equipo en la Cheshire Senior Cup de la temporada pasada y durante la pretemporada.

Warrington Town are saddened to report the passing of youth team player Vini Desouza.

Vini was a well respected and much-loved member of the club, and we send our deepest condolences to his family and friends at this time.

— Warrington Town FC (@theyellows) February 24, 2025