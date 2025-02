El mundo del fútbol se ha visto sacudido por la trágica noticia del fallecimiento del futbolista Gabriel Popó, de 26 años, que jugaba como centrocampista para el XV de Jaú de Brasil. El jugador sufrió una emergencia médica el domingo por la mañana mientras se encontraba en el hotel de concentración del equipo, y a pesar de recibir atención médica inmediata, lamentablemente no logró sobrevivir.

Gabriel Protásio, conocido como Gabriel Popó, fichó por el XV de Jaú a principios de temporada para competir en la tercera división del estado. También había jugado anteriormente en otros equipos, incluidos Sampaio Corrêa, Souza y Linense. Durante su corta estancia en el XV de Jaú, Popó participó en un partido, ingresando en la segunda mitad contra Bandeirante a principios de febrero.

El trágico suceso ocurrió cuando su compañero de habitación lo descubrió, tras haberse despertado para desayunar. Aunque Popó no estaba en la convocatoria para el partido contra União Suzano, el equipo se preparaba para su encuentro en casa. Después de ser encontrado inconsciente, fue rápidamente llevado a un hospital, pero tristemente los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.

O atacante Gabriel Popó, do XV de Jaú, faleceu aos 26 anos após sofrer um infarto no alojamento.

«Con dolor y tristeza inconmensurables anunciamos el fallecimiento del deportista Gabriel Protásio, conocido como Popó. El jugador fue atendido en el hotel y trasladado puntualmente a la Santa Casa de Jaú (hospital). La causa de la muerte está bajo investigación y será confirmada tan pronto como el organismo responsable emita el informe», publicó su club confirmando el triste fallecimiento.

«Por respeto a este momento de luto, y de común acuerdo entre XV de Jaú, União Suzano y la Federación Paulista de Fútbol, ​​el partido previsto para hoy fue cancelado. En este momento de dolor, expresamos nuestra solidaridad con la familia, socios, amigos y compañeros de Gabriel Popó. Que se honre su memoria y que encontremos la fuerza para afrontar esta pérdida irreparable», añaden desde la entidad.

La Federação Paulista de Futebol emitió un comunicado expresando también su profunda tristeza por la pérdida del futbolista. Además, multitud de clubes y jugadores brasileños han mostrado su pesar por la muerte de Gabriel Popó, apoyando a los familiares y amigos en este momento tan duro.

Com profundo pesar, lamentamos o falecimento de Gabriel Protásio Gomes, mais conhecido como Gabriel Popó, que defendeu as cores do Time do Povo em 2023. Ele nos deixou devido a um mal súbito, e sua partida precoce deixa um vazio imenso.

— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 16, 2025