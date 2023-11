Montse Tomé se mantiene firme con Mapi León y Patri Guijarro

Mapi León y Patri Guijarro son dos de los jugadores que decidieron no seguir acudiendo a las convocatorias de la selección española femenina, algo que parece no haber cambiado a tenor de las declaraciones de la seleccionadora, Montse Tomé, que recalcó que mantienen la misma «postura» por lo que no están dentro de sus planes en estos momentos con España.

«La última vez que hablamos de esto ya comenté que ellas se habían decantado por una postura y de momento estas son las noticias que tenemos», se limitó a comentar al respecto Montse Tomé sobre Mapi León y Patri Guijarro, que suman a lo largo de sus carreras 53 y 54 partidos con la España.

La seleccionadora recalcó que su cuerpo técnico sigue «trabajando en lo que podemos controlar que es ver a nuestras jugadoras y hacerles el seguimiento para la siguiente ventana FIFA que tenemos que es clave», tal y como afirmó durante la III Gala Femenina del Fútbol Europeo organizada por el diario Mundo Deportivo.

La seleccionadora fue una de las presentes en el último duelo liguero entre el Barcelona y el Sevilla en el Johan Cruyff, de ahí que fuera cuestionada por las dos jugadoras, aunque volvió a recalcar que valoran y siguen« a todas las jugadoras que pueden y tienen un nivel para estar en la selección».

La inhabilitación a Luis Rubiales aún está reciente tras el beso no consentido de éste a Jenni Hermoso tras lograr el título en el Mundial. Sobre ello también respondió Tomé: «Yo, lo que no tiene que ver con el fútbol, es algo que me gusta mantenerme al margen. Todo lo que ha pasado no tenía que ocurrir, nosotros hemos ido evolucionando y tratando de llevar todo a lo deportivo. Ahí todas las preguntas que queráis las puedo responder, me siento más cómoda de esa manera y todo lo demás ya no sé quién tiene que opinar de eso».

Sí habló sobre Jenni Hermoso, convocada en la pasada lista y que tuvo sus primeros minutos con la selección española tras todo lo sucedido –con gol incluido–. «Teníamos muchas ganas de tenerla con nosotros y lo hemos valorado positivamente», mencionó Tomé, que la vio «bien» durante esa concentración.

Por otro lado, sobre el Balón de Oro de Aitana Bonmatí, la seleccionadora lo valoró así: «A Aitana la conozco desde hace cinco años, ha ganado el Balón de Oro y sus números le avalan, es una jugadora importante y la relación con ella es buena. Vimos la gala donde también estuvieron otras compañeras y la esperamos para darle la enhorabuena».

La seleccionadora se mostró muy satisfecha por el «buen momento» que vive en estos momentos el fútbol femenino español y en concreto su combinado: «Hemos conseguido, a nivel de selecciones, ser campeonas en el mundo, el Barça ha sido campeón de Europa, el fútbol femenino está evolucionando mucho en los últimos años y nosotros también nos beneficiamos de ese trabajo de clubes, de federaciones, que hacen que tengamos a las mejores jugadoras en las mejores condiciones, y es algo que tenemos que celebrar de una manera u otra».