Aitana Bonmatí tras ganar el Balón de Oro: «Tenemos que luchar por un mundo más igualitario»

Aitana Bonmatí recibió el Balón de Oro 2023 y se pronunció con un discurso marcado por los agradecimientos a sus compañeras y a todos los que han hecho posible que llegue a ser nombrada mejor jugadora del mundo. La jugadora del Barcelona y de la selección, que ha ganado prácticamente todos los títulos posibles este año, incluyendo la Champions y el Mundial, ha lanzado un mensaje al resto de jugadoras: «Tenemos que ser más que atletas y luchar por un mundo más igualitario».

La mediocentro destacó lo que supone para ella ganar el máximo galardón del mundo a nivel individual: «Estoy muy orgullosa de recibir el Balón de Oro. Me gustaría extender el premio a mis compañeras, al staff y a todos los trabajadores de la selección».

Parte de su discurso lo hizo en catalán. En él, quiso dar las gracias al Barcelona, lanzando un mensaje a Joan Laporta, que se encontraba en la gala celebrada el Teatro de Chatelet: «Quiero agradecer a los tres clubes de mi carrera, en especial al Barça y al presidente Joan Laporta. Gracias por apostar por nosotras cuando nadie creía».

«Quién me iba a decir que acabaría jugando en un Camp Nou lleno», destacó sobre el encuentro en el que el estadio del Barcelona se llenó para ver un duelo contra el Real Madrid en cuartos de final de la Champions femenina. «Gracias a mis padres», apuntó, destacando también que fueron pioneros en tratar de cambiar el orden de los apellidos, puesto que ella lleva en primer lugar el de su madre.

Por último, lanzó un mensaje para el resto de las nominadas. Aitana no pudo contenerse en el Balón de Oro e hizo referencia a la lucha que han liderado las jugadoras de la selección española durante estos últimos meses, en especial tras ganar el Mundial el pasado 20 de agosto: «Enhorabuena a todas las nominadas, sobre el campo tenemos que ser más que atletas y tenemos que seguir luchando por hacer del mundo un lugar más pacífico y más igualitario».

Aitana se acuerda de Guardiola en el Balón de Oro

No fueron las únicas palabras de Aitana Bonmatí en su celebración del Balón de Oro. La futbolista del Barcelona quiso hacer referencia al potencial del fútbol español, ganador de los tres últimos galardones en el apartado femenino, con los dos de Alexia Putellas y el actual suyo. «Estar aquí es único y para valorarlo mucho. Tengo la suerte de jugar en un gran club y en la selección. Tengo la suerte de estar rodeada de las mejores jugadoras del mundo, en los dos sitios», destacó.

«Tenemos una mentalidad ganadora que nos va a permitir ganar muchos títulos. España tiene un talento único. En los últimos años, hemos destacado más a nivel de clubes, pero este año también en la selección. Dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro. Somos un país que vive mucho el fútbol y que trabaja cada día por ser mejores», ha destacado sobre el crecimiento del fútbol femenino en España en los últimos tiempos.

Por último, quiso tener un recuerdo hacia Pep Guardiola: «Siempre digo que me siento muy orgullosa de haber nacido el mismo día que Guardiola, pero sí de vivir la época que nos dio con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Messi… Que me compare con Iniesta y me elogie es único».