Todas las estrellas que brillaron en la alfombra roja del Balón de Oro 2023

Nadie se quiso perder la gala de la 65 edición del Balón de Oro que se entrega este lunes en París. Las principales estrellas del fútbol se dieron cita minutos antes de la entrega del Balón de Oro en la ya clásica alfombra roja del Teatro del Chatelet en la que desfilaron las principales estrellas del deporte. Leo Messi, que todo hace indicar que recogerá su octavo galardón, fue el principal protagonista en una noche para la historia.

Y es que Leo Messi fue el principal protagonista de la alfombra roja del Balón de Oro 2023 en la noche en la que todo hace indicar que levantará al cielo de París su octavo galardón que premia al mejor futbolista del año. Haaland y Mbappé, que también optan al premio, también acapararon los focos en las inmediaciones del Teatro del Chatelet.

Mesdames, messieurs, the seven-time winner of the Ballon d'Or… please welcome Lionel Messi and his family! #ballondor pic.twitter.com/2tY22E6AAP

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023