¿Cómo se elige a los ganadores del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro tendrá lugar el próximo lunes, 17 de octubre, en París, y encumbrará al vencedor en la carrera por ser el mejor jugador del planeta durante el último año. Karim Benzema es el indiscutible favorito para hacerse con un trofeo que ya es legendario, pero el que muchos no saben cómo se reparte o cómo, con qué serie de criterios se realiza la criba que lleva hasta el vencedor.

El Balón de Oro no es un premio exacto ni objetivo, si no que lleva a una elección por criterios subjetivos por parte de los jurados del galardón. Así ha habido ediciones en las que no había color y venció claramente el favorito, como parece que será en este 2022, u otras como la pasada en la que la victoria de Lionel Messi fue mucho más polémica, pero al fin y al cabo la elegida. En cuanto al público español, también es muy sonada la de 2010, con Messi también como vencedor y Xavi e Iniesta cerrando el podio pese a su gran temporada en el Barcelona y que, al contrario que Leo, se habían proclamado campeones del mundo recientemente con España.

De cara a la elección de 2022 se han modificado algunos criterios con respecto al premio del Balón de Oro, tanto en la categoría masculina como en la femenina. France Football, revista encargada de repartir el premio, busca así un punto más de justicia y acierto en el proceso de elección del vencedor. Los criterios básicos de elección se mantienen, pero habrá ciertas modificaciones en cuanto a los tiempos, los miembros del jurado o los países votantes.

En primer lugar, para ser candidato al Balón de Oro en la lista final de elegidos, será imprescindible tanto un nivel deportivo a la altura de los mejores como un destacado grado de Fair Play sobre el terreno de juego. También se premia el nivel colectivo del equipo y/o selección nacional en la que se haya militado.

Anteriormente a la presente edición, el rendimiento y las cifras estadísticas de un futbolista en cuestión de cara a su candidatura se medían en referencia a un año de calendario, de enero a diciembre. Sin embargo, desde la entrega de la presente edición de 2022, se evaluará al curso futbolístico de agosto a mayo, una temporada regular, en este caso la pasada. Ello convierte a Karim Benzema en todavía más favorito e implica a su vez que lo que suceda en el Mundial de Qatar irá a ponderar ya a la edición de 2023 del Balón de Oro.

¿Quienes son los votantes del Balón de Oro?

Esta es otra gran pregunta que tiene respuesta aquí. Desde 2016, el jurado del Balón de Oro se mide con periodistas de 180 países, en condición de representantes nacionales y encargados de emitir su votación sobre el mejor jugador del mundo. Sin embargo, desde ahora la cosa cambia, y serán los especialistas en cuestión de los 100 primeros países del ranking FIFA los que emitirán su voto de cara al Balón de Oro, con el objetivo de ganar fiabilidad y legitimidad para el premio. En el caso de la edición femenina del Balón de Oro, se reducen los votantes a los 50 primeros del ranking en cuestión.