¿Quiénes son los presentadores de la gala del Balón de Oro 2023?

La gala del Balón de Oro copará la información deportiva en este lunes, 30 de octubre, fecha en la que se condecorará al mejor futbolista de la pasada temporada, con Leo Messi como gran favorito para sumar un nuevo galardón de este calibre a su museo de trofeos. Sin embargo, el astro argentino no será el único protagonista de la ceremonia y los focos también estarán puestos sobre los presentadores del Balón de Oro 2023, dos clásicos que repiten como el futbolista Didier Drogba y la periodista Sandy Heribert.

Drogba y Heribert serán los que guíen la ceremonia por el camino que debe en un día que apunta a ser grande para Leo Messi, claro favorito a conquistar el Balón de Oro 2023, Aitana Bonmatí, quien puede suceder a Alexia Putellas en el premio del Balón de Oro femenino, u otros como Jude Bellingham o el ‘Dibu’ Martínez, candidatos también a sus respectivas categorías.

En el caso de Didier Drogba, embajador del premio, cualquier presentación puede resultar sobrante, ya que hablamos de una gran figura en el mundo del fútbol, mejor futbolista africano en varias ediciones y estrella de la Champions League, sobre todo merced a su labor en el Chelsea, al que incluso llevó a la conquista de la máxima competición continental en 2012. Sin embargo, Sandy Heribert es, a pesar de haber sido ya presentadora de la gala del Balón de Oro en anteriores ediciones, aún desconocida para el público en España.

Sandy Heribert, habitual presentadora del Balón de Oro

Por cuarta vez, Sandy Heribert estará al mando de las operaciones en la gala del Balón de Oro, en calidad de presentadora de la ceremonia. Acompañada de Didier Drogba, como sucediera en 2019 y 2021, la presentadora de 39 años y de nacionalidad francesa nos deleitará con su profesionalidad y talento en uno de los acontecimientos más importantes del calendario futbolístico anual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandy Heribert (@sandyheribert)

Habitual en las retransmisiones de los eventos más importantes del fútbol mundial desde Francia, Sandy Heribert trabaja para dos de los medios de comunicación de deportes más importantes del país galo, como son el diario ‘L’Equipe’ y el canal ‘France2′. Ahí ha sido la conductora de eventos deportivos de gran repercusión, que le han servido por su buen hacer de trampolín para ser la elegida, durante cuatro años, para presentar la gala del Balón de Oro.

La experiencia de Heribert en grandes eventos deportivos ha sido un pro en su elección como presentadora de la gala del Balón de Oro 2023, en un protagonismo que compartirá con Didier Drogba, una cara más visible para el público futbolero por su condición de ex jugador profesional. Sandy no sólo se dedica, sin embargo, a las competiciones deportivas, si no que también ha cubierto otro tipo de acontecimientos de máximo interés televisivo, como es el caso del Festival de Eurovisión.

Sandy Heribert: su pareja y su repercusión en redes sociales

Sandy Heribert, además de una profesional reputada en la televisión y los medios de comunicación de Francia, también es una de las periodistas con más seguidores en las redes sociales, superando los 70.000 en Instagram. Ahí comparte todo tipo de contenidos, especialmente relacionados con el deporte y su cobertura de eventos. Además, también ha hecho sus pinitos como actriz, en calidad de colaboradora en una producción de Sylvester Stallone para Netflix.

De la familia de Sandy Heribert conocemos, a través de las redes sociales de la presentadora, que tiene una relación con el chef francés Charles Febraud, quien le acompaña a los eventos siempre que puede y con el que comparte su vida desde hace años.