OKDIARIO ya está en París: el Real Madrid aspira a ser el mejor club y siete jugadores al Balón de Oro

OKDIARIO ya está en París, donde el Real Madrid espera ser el gran triunfador de la noche en la gala del Balón de Oro. Para empezar, la propia entidad aspira a ser galardona como el Club Masculino del Año. Los blancos esperan ganar este título y son los máximos candidatos a ganarlo, ya que la temporada pasada conquistaron la Liga, al Champions y la Supercopa de España. Además, este curso ya han ganado la Supercopa de Europa.

No obstante, el plato fuerte será el Balón de Oro, donde el Real Madrid tiene siete candidatos a ganarlo. El gran favorito es Vinicius, pero también aspiran a coquistar el trofeo Bellingham, Valverde, Rüdiger, Kroos y Carvajal. No obstante, el ganador no se conocerá hasta el momento de la ceremonia, por lo que nadie debería asegurar que lo vaya a ganar Vini, aunque sí es el máximo favorito. Rodrigo Hernández, junto a Bellingham, son sus grandes rivales. A las 22:34 horas saldremos de dudas.

Por otro lado, el Real Madrid también tiene un representante en el Trofeo Kopa con Arda Güler, aunque parece que este galardón tiene el nombre de Lamine Yamal. También aspira Lunin a ser el mejor portero del pasado año, mientras que Ancelotti es el máximo favorito junto al seleccionador español Luis de la Fuente para ser elegido mejor entrenador.

Recordamos que esta ceremonia empezará a las 20:45 horas y se celebrará en el Teatro del Châtelet, donde hace dos años Karim Benzema ya recogió su primer y único Balón de Oro.